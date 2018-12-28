Как делают фейерверки для московских салютов

Скоро москвичи смогут увидеть новогодний салют на Красной площади и еще в 15 точках города. Не многие знают, что сами пиротехнические изделия проектируют и изготавливают на заводе госкорпорации "Ростех" в подмосковном Сергиевом Посаде. О том, как делают фейерверочные изделия для новогоднего праздника, читайте в репортаже портала Москва 24.

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

От рисунка до фейерверка

Начало изготовления самого зрелищного представления на Новый год начинается вовсе не с завода, а с института. Самыми первыми приступают к работе проектировщики "НИИ прикладной химии", они придумывают конечный результат – его как раз видят зрители во время салюта. Специалисты продумывают форму фейерверка, его цвет, звуковые эффекты и другие параметры.

Ведущий научный сотрудник "НИИ прикладной химии" Виктор Плакунов с макетом изделия 310 калибра. Фото: портал Москва 24/Екатерина Шумеева

Причем, по словам ведущего научного сотрудника института Виктора Плакунова, чтобы салют был таким, как его задумал проектировщик, нужно все четко рассчитать до долей секунды.

"Для этого в салюте есть система замедлителей, которые определяют то время, когда сработает воспламенительно-разрывной заряд: взрываясь, он разбрасывает остальные элементы в воздухе. Есть также специальные элементы, которые создают дополнительный сверкающий хвост, звук и другие эффекты. В совокупности создается зрелищный эффект", – пояснил специалист.

Заряд дает необходимую начальную скорость основным элементам фейерверка и воспламеняет их одновременно. Если они идут в один ряд, то получаются просто сферы из звезд, а когда используется система "шаг-шаг", то постепенно срабатывают несколько сфер, и получается целая гамма из взорвавшихся шаров.

"Подобно художнику, можно маневрировать с цветовой гаммой и с эффектами, как только захочешь. Фейерверки могут быть разными и по высоте, и по форме, и по продолжительности. Конечный эффект зависит от человеческой фантазии. Можно сказать, что при проектировании фейерверочных изделий мы танцуем на границе между художественной и инженерной частью", – добавил Плакунов.

Музей "НИИ прикладной химии". Фото: портал Москва 24/Екатерина Шумеева

Кстати, "НИИ прикладной химии" разрабатывает и специальные ракеты для разгона облаков. Их еще используют для сохранения урожая виноградников, защищая от губительного града, или для запланированного схода лавин.

"Разгонять облака над Москвой дорого, потому что, во-первых, большая территория, а, во-вторых, ракеты содержат такой компонент, как йодид серебра, который сам по себе дорогой", – пояснил сотрудник института.

От чего зависит цвет?

После творческой фантазии и холодного расчета все разработки отправляют на завод, чтобы фейерверки можно было воплотить в жизнь и порадовать многочисленных зрителей. Самое главное волшебство происходит в цеху по изготовлению составляющих частей будущего изделия. Здесь готовят так называемые пироэлементы, которые, сгорая в воздухе, излучают всеми любимое цветное свечение.

Заводской цех. Фото: портал Москва 24/Екатерина Шумеева

Пиротехнические элементы (таблетки) делают из нескольких компонентов, главный из которых – селитра. Именно от нее зависит цвет будущего фейерверка. Сами таблетки изготавливают при помощи технологии проходного прессования. В результате многократного прохождения через валы получается длинный шнур, который режут на определенные размеры и получаются уже готовые пироэлементы – они потом собираются в шар.

"Пироэлементы сами серого цвета, но цветовая гамма может быть белой, красной, желтой, фиолетовой. Все зависит от селитры: стронций – красный цвет, натрий – желтый, барий – зеленый и так далее. Благодаря прессованию цвета получаются более яркими и насыщенными за счет технологии изготовления", – пояснил главный инженер производственной площадки Вадим Чернышов.

Температура горения этих таблеток очень высокая – достигает тысячи градусов Цельсия. Если пироэлемент загорится в руке у сборщика, то может прожечь ее насквозь. Поэтому в цеху соблюдаются строжайшие меры безопасности. Работникам цеха с собой нельзя брать часы, мобильные телефоны и пользоваться предметами из черных металлов, так как нужно застраховаться от любого статистического электричества, которое может спровоцировать возгорание.

Специалист заводского цеха. Фото: портал Москва 24/Екатерина Шумеева

Затем в другом цеху производят уже непосредственную сборку готового изделия. Сначала укладываются все таблетки, которые определяют цвет зрелищного эффекта, в полусферу. Аппаратчик цеха Светлана Куценко пояснила, что в данном случае фейерверк называется "хризантема красная", где используются таблетки с красным компонентом.

Пироэлементы выкладываются в несколько слоев по кругу, в середину насыпают порох, затем все утрамбовывают, чтобы они равномерно распределились, плотно прилегали и не шевелились. Аналогичным образом укладывается вторая полусфера. Для изготовления одного салюта нужно около килограмма пороха. Бывает, что порох перемешивается с таблетками другого цвета: основание красное, середина – зеленая и так далее. В результате получается совсем другой фейерверк.

Аппаратчик цеха Светлана Куценко. Фото: портал Москва 24/Екатерина Шумеева

По словам аппаратчика, от размера таблеток зависит насыщенность шара: чем больше слоев, тем "хризантема" будет более пушистой. Затем две половины изделия соединяют в шар, скрепляя скотчем. Это нужно для того, чтобы донести его до обмоточной машины. А машина уже сама наматывает клейкий материал на шар и плотно скрепляет две полусферы. Но после этого шары остаются еще очень мягкими и им надо шесть часов, чтобы переждать в сушилке при температуре 28-30 градусов, и еще отстояться 24 часа до полного отвердевания.

Обмоточная машина. Фото: портал Москва 24/Екатерина Шумеева

Испытания

Испытания готовых фейерверков проходят вдали от города на закрытых полигонах, чтобы не беспокоить и не пугать местных жителей. Для начала выбирают конкретную мортиру (металлическую трубу), из которой будут стрелять в воздух. На этих испытаниях тестировали изделия калибром 125 миллиметров. Затем к фейерверку подсоединяют длинные провода, и оператор запуска запирается в специальный металлический домик, который защищает его от возможного взрыва пиротехники в мортире.

Испытательный полигон. Фото: портал Москва 24/Екатерина Шумеева

Остальным свидетелям испытаний необходимо отойти на безопасное расстояние, примерно на 200 метров от места запуска. Перед выстрелом оператор несколько раз проверяет оборудование, чтобы все сработало без проколов. Последние минуты подготовки, сигнал на запуск – и десятикилограммовый снаряд вылетает в воздух на 150 метров над землей.

Испытание салюта. Фото: портал Москва 24/Екатерина Шумеева

Взрыв, громкий хлопок и десятки зеленых и желтых звезд, над которыми усердно трудились сотрудники завода, за доли секунды вырываются наружу, разлетаясь подобно стайке светящихся птиц. На этих испытаниях в небо запустили пять зарядов с разными начинками. А во время новогоднего салюта таких залпов бывает несколько тысяч, чтобы жители Москвы почувствовали настоящую атмосферу праздника и получили заряд позитива на весь следующий год.

Бенгальские свечи

Кроме профессиональной пиротехники, которую делают для Нового года, Парада Победы и других знаковых праздников, на подмосковном заводе изготавливают всем знакомые и любимые бенгальские свечи. Причем одна из технологий намного лучше, чем у китайских производителей, которые фейерверки делают уже больше двух тысяч лет.

Цех по изготовлению бенгальских свечей. Фото: портал Москва 24/Екатерина Шумеева

В этом цехе работают порядка 10 сотрудниц. Они делают бенгальские свечи именно по новейшей технологии. Сначала на металлическое основание наносится пастообразная горючая смесь одним слоем. Затем свечи высушиваются непродолжительное время, после этого изделия снабжаются специальной головкой, облегчающей поджиг, и, наконец, свечи упаковываются в картонные коробочки. По такой технологии в основном делают длинные изделия – до 65 сантиметров, которые могут гореть до 5 минут.

Роботизированная рука. Фото: портал Москва 24/Екатерина Шумеева

Китайская же технология применяется для изготовления небольших свечей, длиной от 15 сантиметров. Такие изделия делают методом окунания или погружения. Для этого берутся все те же металлические стержни, но их нужно намного больше – до двух тысяч штук. Специальная роботизированная рука под управлением оператора берет лотки со стержнями и погружает их в горючий состав, но он, в отличие от первого состава, жидкий. Затем изделия, покрытые тонким слоем состава, отправляют в печь для высыхания, и после операция повторяется.

Готовые бенгальские свечи. Фото: портал Москва 24/Екатерина Шумеева

На маленькие изделия наносится от трех и более слоев. Все зависит от компонентов состава, так как они имеют разную вязкость: чем состав жиже, тем слой получается тоньше, и надо больше раз его наносить. Операцию повторяют до тех пор, пока толщина смеси не достигнет 4-4,5 миллиметра. Несмотря на то, что за один раз можно изготовить до двух тысяч штук, это очень долгий процесс. Затем, как и большие изделия, свечи упаковывают в яркую и привлекающую внимание обертку. И, наконец, бенгальские свечи уже попадают на прилавки магазинов, в которых их можно купить и радовать себя и близких в новогодние праздники.

С наступающим Новым годом, и будьте осторожны при использовании праздничной пиротехники!