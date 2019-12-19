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Город

03:22

Дворец водных видов спорта попал на билеты столичного метро

город транспорт метро строительство

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Билеты "Единый" с изображением Дворца водных видов спорта в "Лужниках" поступили в продажу в кассах столичной подземки.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе спорткомплекса "Лужники", акция приурочена к открытию объекта, которое состоялось 17 ноября.

В сообщении говорится, что Дворец водных видов спорта превратился в новую достопримечательность города благодаря узнаваемому архитектурному облику.

"Настоящая "изюминка" комплекса – стеклянная крыша–трансформер, расположенная над зоной отдыха аквапарка", – отмечает пресс-служба.

Там добавили, что аквакомплекс – "это настоящий курорт в центре Москвы, отличное место отдыха для взрослых и детей в любое время года".

Дворец водных видов спорта построили на месте снесенного бассейна "Лужники". Он был построен в 1956 году по проекту архитектора А. В. Власова.

Реконструкция состоялась в 1980 году, вместимость составляла 10,5 тысячи мест. Он принимал соревнования по водному поло на летних Олимпийских играх в Москве.

Дворец водных видов спорта открылся в "Лужниках"

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