В "Лужниках" появится оздоровительный комплекс для спортсменов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

На территории "Лужников" появится оздоровительный комплекс, в котором спортсмены будут восстанавливаться после тренировок и соревнований. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Планируется, что комплекс будет включать в себя пять модулей. В составе каждого из них будут прихожая, пост медсестры, гардероб, массажный кабинет, фитопункт, парильная и кабинеты психолога. Проект также предусматривает устройство проездов, пешеходных дорожек и озеленение территории.

"В четырех модулях предусмотрен бассейн, в пятом – специальная охлаждающая ванна. Это необходимо для восстановления спортсменов после тренировок и соревнований", – отметили в Москомэкспертизе.

В ноябре первых посетителей принял Дворец водных видов спорта в "Лужниках". После реставрации на огромной территории появились несколько уникальных бассейнов, в том числе под открытым небом, а также аквапарк с крутыми горками и другими водными аттракционами.

