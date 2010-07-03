"РЖД Арену" в Черкизове закроют на масштабную реконструкцию

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"РЖД Арену" в Черкизове, на которой проводит домашние матчи "Локомотив", планируют закрыть на масштабную реконструкцию, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

"Стадион будет реконструирован, работы коснутся и основных конструкций, и устройства трибун и лож", – отметил Кузнецов. По его словам, работы затронут и прилегающую к стадиону территорию.

На время реконструкции "Локомотив" будет проводить домашние игры на другой арене. Возможно, выбор падет на "Лужники". Это подтвердили в пресс-службе спорткомплекса.

Кузнецов пояснил, что деталей проекта пока нет, однако стадион точно не будут сносить. Конкретные сроки начала работ по реконструкции арены также пока не определены.

Стадион "РЖД Арена" построен в 2002 году на месте старого стадиона "Локомотив". В сентябре этого года завершились работы по благоустройству детского Черкизовского парка, расположенного около арены на Большой Черкизовской улице. Там создан кластер альтернативных видов спорта.