Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

17:57

"РЖД Арену" в Черкизове закроют на масштабную реконструкцию

город строительство спорт

Фото: соцсети

"РЖД Арену" в Черкизове, на которой проводит домашние матчи "Локомотив", планируют закрыть на масштабную реконструкцию, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

"Стадион будет реконструирован, работы коснутся и основных конструкций, и устройства трибун и лож", – отметил Кузнецов. По его словам, работы затронут и прилегающую к стадиону территорию.

На время реконструкции "Локомотив" будет проводить домашние игры на другой арене. Возможно, выбор падет на "Лужники". Это подтвердили в пресс-службе спорткомплекса.

Кузнецов пояснил, что деталей проекта пока нет, однако стадион точно не будут сносить. Конкретные сроки начала работ по реконструкции арены также пока не определены.

Стадион "РЖД Арена" построен в 2002 году на месте старого стадиона "Локомотив". В сентябре этого года завершились работы по благоустройству детского Черкизовского парка, расположенного около арены на Большой Черкизовской улице. Там создан кластер альтернативных видов спорта.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика