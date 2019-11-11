Эффект дежавю. "Локомотив" и "Краснодар" снова сыграли вничью

Центральным матчем 16-го тура Российской премьер-лиги стал поединок "Локомотива" и "Краснодара". Встреча, прошедшая на столичной "РЖД Арене", завершилась со счетом 1:1. Спортивный обозреватель "Москвы 24" Тимур Фехретдинов – о том, как ничья в Черкизове превратилась в победу для "Зенита".

Предыдущий тур не принес особых дивидендов ни "Локомотиву", ни "Краснодару. Железнодорожники на выезде скатали ничью с "Уфой". "Быки" чудом отыграли два гола в компенсированное время и ушли от поражения в домашнем матче с "Ростовом". На выходе все три клуба – "Локо, "Краснодар" и "Ростов" – заработали за уикенд всего одно очко, что сохранило их отставание от лидирующего "Зенита". Отставание, впрочем, не такое уж большое – у ростовчан и москвичей три балла, у краснодарцев – четыре.

На этих выходных в топ-5 РПЛ случился как минимум один сюрприз: "Ростов" потерял очки, на своем поле проиграв одному из аутсайдеров лиги – "Тамбову". А так как "Зенит" в Туле одолел местный "Арсенал", "Локомотиву" вдвойне необходимо было побеждать "Краснодар". Как минимум, чтобы не позволить петербуржцам оторваться слишком далеко. Не менее важно это было и для "быков", у которых появился шанс отобрать очки у прямых конкурентов в битве за медали, а затем дождаться ошибки "Зенита" и попытаться нагнать команду Сергея Семака в таблице.

Матч "Краснодара" и "Локомотива" в первом круге завершился боевой ничьей – 1:1. Ответная встреча получилась похожей не только по счету, но, отчасти, и по содержанию. Хотя и оказалась гораздо грубее: железнодорожники за игру сфолили 20 раз, "быки" – 13. На двоих команды получили девять желтых карточек. В последнее время "Локо" вообще стал наиболее нарушающей командой – за два предыдущих матча игроки красно-зеленых умудрились заработать аж 12 "горчичников", из которых восемь – в поединке против "Уфы".

Как и в Краснодаре, в Москве счет в матче открыл Гжегож Крыховяк. Правда, не в начале, а в конце первого тайма. Произошло это из-за очевидной ошибки арбитра: Владислав Безбородов не зафиксировал фол на Руслане Камболове в центре поля, футболисты "Локомотива" продолжили атаку и сами напоролись на штрафной. Забей железнодорожники гол, и взятие ворот было бы отменено после просмотра VAR. Но здесь момент был, что называется, заигран и по правилам не мог быть пересмотрен. С назначенного стандарта Алексей Миранчук пробил в перекладину, Крыховяк оказался первым на добивании.

На 44-й минуте поляк жестко столкнулся с Ари – натурализованный бразилец сбоку боднул Крыховяка в голову, отчего Гжегож ничком рухнул на газон. Во втором тайме польский полузащитник был заменен, позднее у него было диагностировано сотрясение мозга. Но еще до того, как Крыховяк окончательно покинул поле, "Краснодар" успел отыграться. Как только врачи увели Гжегожа осматривать за боковой линией, "быки" раскатали великолепную контратаку, Ари сделал заброс в штрафную, а комбинацию замкнул Маркус Берг, за которым не слишком живо глядел Дмитрий Живоглядов.

После перерыва не изменился не только счет, но даже статистика по ударам: за весь второй тайм команды ни разу не попали в створ ворот. Соперники то залезали в офсайд, то отправляли мяч на трибуны, а то и вовсе дело не доходило до удара. На этой унылой ноте и закончился центральный матч 16-го тура (да и весь тур). Железнодорожники и "быки" сыграли вничью, но победил от этого "Зенит". Теперь петербургский клуб оторвался на пять очков от идущего вторым "Локо" и на шесть – от "Ростова", ЦСКА и "Краснодара".

А пока нас ждет перерыв на матчи сборных. На следующей неделе России предстоит важный матч с Бельгией, который решит судьбу первого места в группе отборочного турнира чемпионата Европы. После состоится заключительная встреча цикла с Сан-Марино. Как обычно бывает в таких случаях, для части клубов пауза на игры в национальных командах пойдет на пользу, для другой части – собьет сложившийся темп или прервет удачную серию. Так что болеем за российскую сборную и ждем возвращения РПЛ – с новыми открытиями и возможными разочарованиями.