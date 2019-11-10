Карты, "пенка", два гола. Как "Спартак" дома победил "Крылья Советов"

9 ноября столичный "Спартак" одолел самарские "Крылья Советов". Встреча завершилась со счетом 2:0. Спортивный обозреватель "Москвы 24" Тимур Фехретдинов – о том, почему два удаления у самарцев не сильно повлияли на итоговый результат, и как Зелимхан Бакаев стал новым лидером красно-белых.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В прошлом туре "Спартак" дал слабину. В поисках подходящих тактических решений в передней линии главный тренер московского клуба Доменико Тедеско явно перемудрил, и, по большому счету, поэтому красно-белые уступили тульскому "Арсеналу". В матче против "Крыльев Советов" наставник "Спартака" обошелся без сложных манипуляций и сделал ставку на наигранные и работающие связки, а конкретно на Эсекьеля Понсе, Джордана Ларссона и расположившегося под ними Зелимхана Бакаева.

Удачность такой рокировки стала понятна уже к третьей минуте, когда "Спартак" открыл счет. Понсе после проигранного самарцами единоборства оказался с мячом у штрафной, отпасовал на Бакаева, а Зелимхан в свою очередь сделал Понсе скидку наперед. Аргентинцу оставалось подгадать момент и переправить мяч мимо Сергея Рыжикова. Спустя десять минут Бакаев мог записывать на свой счет вторую голевую передачу: Зелимхан точным пасом вывел один на один Ларссона, Джордан "черпачком" перебросил вратаря, но судья зафиксировал положение "вне игры".

В середине первого тайма случился довольно спорный эпизод: Ларссон – вновь после передачи Бакаева – ворвался в штрафную, и Виталий Лысцов заехал шведу в бедро. Однако главный арбитр послушал своих видеопомощников и не стал назначать пенальти. Впрочем, "Спартак" и без этого мог не сильно беспокоиться за судьбу матча: до перерыва "Крылья" не создали ни одного серьезного момента. А вот в первые 15 минут второго тайма все было уже не так радужно. И плохая реализация чуть не стоила красно-белым сожженных нервов и, вероятно, упущенной победы.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Сначала отличный шанс упустил Эсекьель Понсе. А затем сразу же едва не забили гости. Антон Зиньковский отправил мяч в штрафную на Александра Соболева. Не очень удачно сыграли защитники "Спартака", в итоге форвард "Крыльев" сумел развернуться, отдал пас на Александра Гацкана, а тот пробил – от игрока хозяйской команды снаряд отрикошетил точно на набегавшего Александра Анюкова. Экс-защитник "Зенита" головой боднул мяч в противоход вратарю "Спартака". Но гол предотвратил Георгий Джикия – капитан "Спартака" в прыжке выбил снаряд с "ленточки".

Но спустя пять минут "Крылья", которые, казалось, воспряли духом и готовились расправиться в полную силу, были жестко обрезаны – вернее, урезаны. Игрок самарцев Срджан Мийялович после подката в Эсекьеля Понсе ударил аргентинца в пах. Арбитр прибегнул к помощи VAR, а после показал сербу прямую красную карточку. Последние десять минут "Крылья" укоротили еще сильнее, и матч гостям пришлось доигрывать вдевятером. "Спартак" раскатал великолепную контратаку, Рыжиков ошибся на выходе, и Максим Карпов волейбольным приемом выбил мяч из ворот, за что тут же был награжден красной карточкой. Пенальти реализовал Зелимхан Бакаев.

Можно было бы сказать, что Бакаев незаметно стал лидером "Спартака", но это было бы не совсем правдой. Зелимхан как раз-таки был очень заметен с тех самых пор, как вернулся из тульского "Арсенала". Даже если десятый номер не раздавал передачи и не забивал голы, он выполнял массу черновой работы впереди. Другое дело, что прошлый наставник "Спартака" Олег Кононов не смог в полной мере использовать потенциал Зелимхана, отправив его на фланг, тогда как гармоничнее Бакаев смотрелся именно под нападающим. И, вернув Зелимхана на его "законное" место, Тедеско сделал из молодого полузащитника ключевого игрока команды.

Чтобы понять, насколько важен Бакаев для нынешнего "Спартака", достаточно вспомнить предыдущую встречу с "Арсеналом", где Тедеско решил поберечь десятку и в результате остался без очков. Несомненно, тренеру красно-белых нужно найти способы построить взаимозаменяемый коллектив, иначе в случае травмы одного или двух футболистов игра всей команды может пойти под откос. Но это уже планы на будущее. А пока Бакаев обязан выходить в основе – ведь от него и зависит это самое будущее.