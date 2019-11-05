Рурское поле экспериментов. Почему "Спартак" проиграл "Арсеналу"

4 ноября матчем московского "Спартака" и тульского "Арсенала" закрывался первый круг Российской премьер-лиги. Столичный клуб на своем поле потерпел поражение со счетом 0:1. Спортивный обозреватель "Москвы 24" Тимур Фехретдинов рассказывает, почему красно-белые оказались бессильны перед "оружейниками".

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Новый главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско всего за две с половиной недели в стане красно-белых уже успел наделать шума. Сначала вне поля – из-за противоречивой обложки "Спорт-Экспресса", где Тедеско накануне матча с "Рубином" выставили в образе Джокера из одноименного фильма Тодда Филлипса. Затем уже благодаря футбольным заслугам – разгромной победе над "Локомотивом" в Черкизове. Кто-то, возможно, даже начал строить надежды на возвращение "Спартака" в борьбу за пятерку. Но матч с "Арсеналом" – третья игра при Тедеско – показал, что делать какие-либо выводы слишком рано.

Вряд ли за две недели Доменико мог бы найти волшебную пилюлю, которая позволила бы вылечить все накопившиеся хвори столичного клуба. Поэтому в поединке с туляками немецкий тренер решил поэкспериментировать в попытках подобрать оптимальные решения для тактических построений красно-белых. Четверка защитников по сравнению с матчем против "Локо" осталась неизменной – на флангах расположились Илья Кутепов и Айртон, в центре – Георгий Джикия и Самуэль Жиго. А вот дальше уже начались странности.

На месте опорника неожиданно оказался Жано Ананидзе. Компанию ему в средней линии составили Роман Зобнин и Гус Тиль. Над завершением атак должны были работать Джордан Ларссон, Лоренсо Мельгарехо и Резиуан Мирзов. Однако такая схема быстро дала сбой. На 16-й минуте Мельгарехо и Жано не смогли остановить Даниила Лесового, который накрутил их на левом фланге, затем оттянул на себя Жиго, Джикию и Кутепова. Именно в зону Ильи после паса Лесового направо случился заброс в исполнении Кирилла Комбарова. Передачу головой замкнул оставшийся без присмотра Евгений Луценко.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Тедеско, недолго думая, решил перестроить команду прямо по ходу игры. "Спартак" вроде бы даже получил шанс сравнять счет. Джикия забросил мяч в штрафную, Джордан Ларссон затылком в касание скинул снаряд на забегавшего Айртона, но бразилец не смог переиграть вратаря "Арсенала" Егора Шамова. На этом в первом тайме моменты для "Спартака" закончились. Ситуация для хозяев осложнилась еще и травмой Кутепова за несколько минут до свистка на перерыв. Вместо Ильи на поле появился еще один опорник Наиль Умяров, что неминуемо повлекло за собой новые перестроения в игровой схеме.

К сожалению для болельщиков "Спартака", ни к чему хорошему это не привело. В самом начале второго тайма "Арсенал" и вовсе мог забивать второй: Лесовой почти убежал один на один, но Джикия успел опередить игрока гостей и отобрать мяч. В последующие 10-15 минут красно-белые все-таки перехватили инициативу и несколько раз могли сравнять счет. Наиболее опасный момент случился на 51-й минуте: Мирзов на левом фланге отпасовал на Жано, тот отдал передачу на Мельгарехо, однако парагваец пробил прямо в голкипера "Арсенала". Не спасло игру и появление на поле Эсекьеля Понсе и Аяза Гулиева.

В результате "Спартак" потерпел первое поражение при Доменико Тедеско. "Арсенал" же одержал первую победу в семи матчах. При этом туляки не проигрывают красно-белым с октября прошлого года. Игра с "Арсеналом" наверняка подкинула Доменико Тедеско достаточно пищи для размышлений. Но, пожалуй, сейчас тренер "Спартака" должен позаботиться в первую очередь не о тактике, а о стратегии. А именно о том, как его команда планирует выбираться с середины турнирной таблицы РПЛ.

После первого круга "Спартак" находится на девятой строчке и в девяти очках от пятого места, зато всего в четырех – от зоны вылета. Какие бы задачи не ставило перед Тедеско руководство московского клуба, вряд ли у немецкого специалиста будет такой же кредит доверия, как был, например, в "Шальке". Все-таки "Спартак" – это не рурское поле экспериментов. Поэтому Доменико нужно подумать над тем, как соблюдать баланс, сохраняя уже работающие механизмы, и аккуратно налаживая новые тактические связи. Сегодня сделать это, очевидно, не получилось.