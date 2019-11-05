Рурское поле экспериментов. Почему "Спартак" проиграл "Арсеналу"

4 ноября матчем московского "Спартака" и тульского "Арсенала" закрывался первый круг Российской премьер-лиги. Столичный клуб на своем поле потерпел поражение со счетом 0:1. Спортивный обозреватель "Москвы 24" Тимур Фехретдинов рассказывает, почему красно-белые оказались бессильны перед "оружейниками".
Новый главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско всего за две с половиной недели в стане красно-белых уже успел наделать шума. Сначала вне поля – из-за противоречивой обложки "Спорт-Экспресса", где Тедеско накануне матча с "Рубином" выставили в образе Джокера из одноименного фильма Тодда Филлипса. Затем уже благодаря футбольным заслугам – разгромной победе над "Локомотивом" в Черкизове. Кто-то, возможно, даже начал строить надежды на возвращение "Спартака" в борьбу за пятерку. Но матч с "Арсеналом" – третья игра при Тедеско – показал, что делать какие-либо выводы слишком рано.
Вряд ли за две недели Доменико мог бы найти волшебную пилюлю, которая позволила бы вылечить все накопившиеся хвори столичного клуба. Поэтому в поединке с туляками немецкий тренер решил поэкспериментировать в попытках подобрать оптимальные решения для тактических построений красно-белых. Четверка защитников по сравнению с матчем против "Локо" осталась неизменной – на флангах расположились Илья Кутепов и Айртон, в центре – Георгий Джикия и Самуэль Жиго. А вот дальше уже начались странности.
На месте опорника неожиданно оказался Жано Ананидзе. Компанию ему в средней линии составили Роман Зобнин и Гус Тиль. Над завершением атак должны были работать Джордан Ларссон, Лоренсо Мельгарехо и Резиуан Мирзов. Однако такая схема быстро дала сбой. На 16-й минуте Мельгарехо и Жано не смогли остановить Даниила Лесового, который накрутил их на левом фланге, затем оттянул на себя Жиго, Джикию и Кутепова. Именно в зону Ильи после паса Лесового направо случился заброс в исполнении Кирилла Комбарова. Передачу головой замкнул оставшийся без присмотра Евгений Луценко.
Тедеско, недолго думая, решил перестроить команду прямо по ходу игры. "Спартак" вроде бы даже получил шанс сравнять счет. Джикия забросил мяч в штрафную, Джордан Ларссон затылком в касание скинул снаряд на забегавшего Айртона, но бразилец не смог переиграть вратаря "Арсенала" Егора Шамова. На этом в первом тайме моменты для "Спартака" закончились. Ситуация для хозяев осложнилась еще и травмой Кутепова за несколько минут до свистка на перерыв. Вместо Ильи на поле появился еще один опорник Наиль Умяров, что неминуемо повлекло за собой новые перестроения в игровой схеме.
К сожалению для болельщиков "Спартака", ни к чему хорошему это не привело. В самом начале второго тайма "Арсенал" и вовсе мог забивать второй: Лесовой почти убежал один на один, но Джикия успел опередить игрока гостей и отобрать мяч. В последующие 10-15 минут красно-белые все-таки перехватили инициативу и несколько раз могли сравнять счет. Наиболее опасный момент случился на 51-й минуте: Мирзов на левом фланге отпасовал на Жано, тот отдал передачу на Мельгарехо, однако парагваец пробил прямо в голкипера "Арсенала". Не спасло игру и появление на поле Эсекьеля Понсе и Аяза Гулиева.
В результате "Спартак" потерпел первое поражение при Доменико Тедеско. "Арсенал" же одержал первую победу в семи матчах. При этом туляки не проигрывают красно-белым с октября прошлого года. Игра с "Арсеналом" наверняка подкинула Доменико Тедеско достаточно пищи для размышлений. Но, пожалуй, сейчас тренер "Спартака" должен позаботиться в первую очередь не о тактике, а о стратегии. А именно о том, как его команда планирует выбираться с середины турнирной таблицы РПЛ.
После первого круга "Спартак" находится на девятой строчке и в девяти очках от пятого места, зато всего в четырех – от зоны вылета. Какие бы задачи не ставило перед Тедеско руководство московского клуба, вряд ли у немецкого специалиста будет такой же кредит доверия, как был, например, в "Шальке". Все-таки "Спартак" – это не рурское поле экспериментов. Поэтому Доменико нужно подумать над тем, как соблюдать баланс, сохраняя уже работающие механизмы, и аккуратно налаживая новые тактические связи. Сегодня сделать это, очевидно, не получилось.