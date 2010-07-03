Спорткомплекс с ледовыми аренами построят в Сколкове к 2022 году

13:21
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Многофункциональный спортивный комплекс "Sk арена" с уникальным архитектурным обликом и двумя ледовыми аренами планируют построить на территории ИЦ "Сколково", сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, в комплексе также разместятся площадки для различных соревнований, керлинга, конференц-залы, магазины и кафе.
"Это будет большой спортивный комплекс площадью порядка 30 тысяч квадратных метров, с двумя ледовыми аренами – основной и тренировочной, площадкой для керлинга, несколькими залами для занятий спортом и проведения соревнований по борьбе, художественной гимнастике, баскетболу и т.д. Трибуны основной ледовой арены будут вмещать до 4 тысяч зрителей. Строительство объекта планируется начать в феврале 2020 года, а завершить в 2022 году", – приводятся в сообщении пресс-службы слова Кунецова.
В пресс-службе подчеркнули, что в комплексе также будут гостиница на 23 номера для размещения спортсменов, конференц-залы, спортивные магазины и кафе.
Фасады комплекса украсят ламели, выполненные в светлых оттенках, которые будут чередоваться с витражным остеклением.
Руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев ранее сообщил, что до конца 2020 года на территории спортивного кластера "Воробьевы горы" откроют три горнолыжные трассы, а также лыжный и сноубордический трамплины. Горнолыжные трамплины при этом будут соответствовать стандартам Международной федерации лыжного спорта, так что там можно будет проводить как соревнования международного уровня, так и тренировки профессионалов. В остальное время спуски сделают доступными для всех, исключения по соображениям безопасности составят прыжковые трамплины.
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