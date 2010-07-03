На Воробьевых горах откроют два трамплина и три горнолыжные трассы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что до конца 2020 года на территории спортивного кластера "Воробьевы горы" откроют три горнолыжные трассы, а также лыжный и сноубордический трамплины, передает "Инетрфакс".

"Здесь работает и инвестор, и город – фактически Москва в ближайшие годы получит горнолыжный кластер международного уровня", – отметил Бочкарев, добавив, что новый центр обеспечат всей необходимой инфраструктурой – в частности, освещением трасс, системой выработки искусственного снега и бугельной канатной дорогой.

Горнолыжные трамплины при этом будут соответствовать стандартам Международной федерации лыжного спорта, так что там можно будет проводить как соревнования международного уровня, так и тренировки профессионалов. В остальное время спуски сделают доступными для всех, исключения по соображениям безопасности составят прыжковые трамплины.

Ранее стало известно, что плавательный центр на территории спортивного комплекса "Лужники" планируют достроить к Дню города, еще один-два месяца потребуется на его тестирование.

Вместе с тем заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин напомнил, что на территории "Лужников" также строят теннисный центр, универсальный спорткомплекс "Дружба" и ледовый дворец "Кристалл".