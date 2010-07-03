На Воробьевых горах спилили знаменитый по сериалу "Бригада" ясень

В Москве спилили знаменитый по сериалу "Бригада" ясень

В Москве спилили знаменитое дерево из сериала "Бригада". Речь идет о ясене на смотровой площадке Воробьевых гор.

Ясень появлялся в кадре несколько раз, например, когда герои Сергея Безрукова, Дмитрия Дюжева, Владимира Вдовиченкова и Павла Майкова давали клятву верности и вечной дружбы.

Дерево пришлось спилить после того, как оно засохло. Телеканал Москва 24 сделал опрос среди прохожих на Воробьевых горах – никто не знал, что на этом месте снимали культовый сериал 90-х годов.

По словам экскурсоводов, места, где снимали культовые российские и советские фильмы, зачастую не популярны среди туристов.

Нет толп туристов и в московском дворике в Свиблове, говорят гиды, хотя там снимали одну из сцен известнейшего фильма СССР "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". "Честно говоря, не знал. Никогда никаких толп туристов здесь не было", – рассказала телеканалу Москва 24 житель дома.

Экскурсовод с десятилетним стажем Татьяна Воронцова считает, что отсутствие интереса туристов связано с тем, что кинолокации с годами изменились практически до неузнаваемости.

Один из примеров – дом из советского двухсерийного фильма "Покровские ворота". "Дом подрос на один этаж, обзавелся еще одним балконом, перекрасился из желтого в голубой", – рассказывает Воронцова. Кроме того, дом сейчас обнесен оградой.

Сцены художественных и документальных фильмов, снятые на узнаваемых улицах, в известных парках и других знаковых пространствах, способствует росту туристической популярности городов. Поэтому в последние годы в разных странах реализуются те или иные программы стимулирования киносъемок.

В феврале 2018 года в Москве была образована Городская межведомственная комиссия по содействию организации съемок фильмов. Ее основная задача – устранять административные барьеры, возникающие при организации съемок, сокращать сроки и упрощать процедуры согласований и уменьшать затраты по аренде городских объектов.

