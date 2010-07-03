Московским школьникам покажут советские фильмы

Фото: кадр из фильма "Розыгрыш", режиссер Владимир Меньшов
В новом учебном году столичным школьникам покажут 10 знаменитых советских фильмов в рамках второго сезона проекта "Московское кино в школе". По словам замруководителя Городского методического центра Андрея Лукутина, выбранные картины стали лидерами общественного голосования, передает Агентство "Москва".
Он отметил, что киноленты из предложенного списка выбирали сами дети, родители и учителя.
"С 1 по 18 февраля 2019 года на сайтах школ Москвы проходило общественное голосование за список фильмов второго сезона 2019–2020 учебного года. Они разбиты по жанрам – в голосовании приняли участие более 3,5 тысячи человек", – сказал Лукутин.
В жанре кино для подростков лидером стал фильм "Розыгрыш", а в приключенческом кино – "Белое солнце пустыни". В жанре кинокомедии лучшим признали картину "Джентльмены удачи".
Помимо этого, школьникам покажут фильмы "Когда деревья были большими", "Путевка в жизнь", "Станционный смотритель", "Завтра была война", "Усатый нянь", "В бой идут одни старики" и "Формула любви".
После просмотра ученики смогут поучаствовать в обсуждении кинолент, на которое позовут режиссеров, актеров, операторов, кинокритиков и людей, связанных с кинематографом.
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