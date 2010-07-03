Плавательный центр в "Лужниках" планируют достроить ко Дню города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Плавательный центр на территории спортивного комплекса "Лужники" планируют достроить ко Дню города, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, еще один-два месяца потребуется на его тестирование.

"Ко Дню города очень надеемся закончить строительство большого плавательного бассейна в "Лужниках", – цитирует Хуснуллина Агентство "Москва".

Также он напомнил, что на территории "Лужников" строят теннисный центр, универсальный спорткомплекс "Дружба", ледовый дворец "Кристалл".

В июне в "Лужниках" открылся Дворец гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой. Центр вмещает около четырех тысяч зрителей.

Основную часть здания занимает арена с частично трансформируемыми трибунами. В отделке вестибюлей Дворца гимнастики применена мозаика с индивидуальным дизайном – с использованием узоров из русской живописи (хохлома и гжель).

На базе спорткомплекса "Лужники" создается спортивно-оздоровительный кластер, который, по оценкам, будут посещать от четырех до пяти миллионов человек в год. В частности, там должен заработать один из крупнейших в Европе многофункциональных плавательных центров. Гостей ждут спа, гидромассажные, соленая и купальная ванны, а также несколько бассейнов, среди которых волновой и бассейн с рекой.

Комплекс "Лужники" – крупнейший спортивный объект России и мира. На площади более 150 гектаров находится свыше 80 сооружений. В их числе легендарный стадион, который после реконструкции принял чемпионат мира по футболу.

