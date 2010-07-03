Смотровая площадка заработает на крыше "Лужников"

Смотровую площадку на крыше спорткомплекса "Лужники" откроют до конца мая, Об этом сообщается на сайте столичного Стройкомплекса.
Отмечается, что для посетителей смотровой площадки разработают особый экстремальный маршрут. Поднявшись на крышу "Лужников", москвичи и гости столицы смогут увидеть с высоты птичьего полета Главное здание МГУ, Новодевичий монастырь, небоскребы "Москва-Сити" и храм Христа Спасителя. Как уточнили в пресс-службе Стройкомплекса, площадка будет работать по выходным. Ее открытие запланировано на 25 мая.
Помимо этого, до конца года на крыше "Лужников" запустят аттракцион зиплайн "Полет Ласточки". Любители экстрима смогут спуститься вниз со скоростью 40 километров в час по канатным трассам длиной 180 метров. Захватывающий аттракцион будет доступен с мая по октябрь.
На базе спорткомплекса "Лужники" создается спортивно-оздоровительный кластер, который, по оценкам, будут посещать от четырех до пяти миллионов человек в год. В частности, после реконструкции Дворец водных видов спорта в "Лужниках" превратится в современный плавательный центр, оснащенный по последнему слову техники. Его интерьер оформят в стиле хай-тек.
В комплексе разместятся профессиональный 50-метровый бассейн на 10 дорожек и два 25-метровых по три дорожки в каждом. Кроме того, откроются аквапарк, спортивные тренировочные залы, фитнес-центр, боксерский клуб, центр детского спорта.
Также на территории "Лужников" идут работы по строительству Центра художественной гимнастики.
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