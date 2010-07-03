Кровлю Центра художественной гимнастики в "Лужниках" украсили золотой мозаикой

В "Лужниках" завершили монтаж золотого обрамления кровли Центра художественной гимнастики. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, особенностью архитектуры ЦХГ является оригинальная форма кровли, которая должна вызывать ассоциации со взмахом гимнастической ленты. На обрамление кровли ушло 3,4 тысячи квадратных метров треугольной мозаики золотого цвета, уточнил Хуснуллин. "Таким образом, основные работы по кровле закончены", – цитирует заммэра Агентство "Москва".

Хуснуллин также отметил, что специалисты готовятся к установке кресел на трибунах, начинают монтировать блитчеры. Помимо этого, уже установили 50% спортивных светильников и треть светильников, которые создают эффект звездного неба. Вскоре должны приступить к монтажу акустического оборудования и медиаэкранов, добавил заммэра.

Работы по внутренней отделке Центра художественной гимнастики также значительно продвинулись, заверил гендиректор Мосинжпроекта Марс Газизуллин. "Идут работы по укладке мозаики на полу и колоннах в фойе ЦХГ", – отметил он. По словам Газизуллина, уже завершена отделка гостиницы для спортсменов, начали собирать мебель. Он также сообщил о скором завершении отделочных работ в тренировочных залах и зоне для прессы.

Площадь здания ЦХГ будет равна 25 тысячам квадратных метров. Там оборудуют арену на четыре тысячи зрителей, тренировочные, хореографические и тренажерный залы. На территории центра откроют гостиницу для спортсменов, медико-восстановительный центр и пресс-центр. Комплекс планируют ввести в эксплуатацию до конца года.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что в "Лужниках" появится оздоровительный комплекс, где спортсмены смогут восстанавливаться после тренировок и соревнований. Здание построят в стиле "Дома Прерий" американского архитектора Фрэнка Ллойда Райта, чтобы гармонично связать архитектуру с природой.