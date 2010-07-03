Спортивный кластер и парк появятся в Мневниковской пойме

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Парк и спортивный кластер появятся на территории Мнёвниковской поймы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сейчас идет разработка концепции, а также готовятся документы на архитектурный конкурс.

"На 67 гектарах планируется открыть очень большой современный парк", – заявил он. Заммэра добавил, что здесь появится жилье по программе реновации и ряд спортивных объектов.

В частности, возведут ледовые катки, ФОКи и дополнительные пешеходные мосты, связывающие районы Фили и Крылатское.

"То есть фактически мы продолжаем территорию спорткомплекса “Крылатское”. Это будет очередной большой спортивный кластер Москвы", – подчеркнул заммэра. По его словам, проект предполагает также создание и благоустройство набережных Москвы-реки.

"Считаем, что этот район будет одним из лучших в Москве, потому что он находится фактически на острове. При этом здесь очень хорошее транспортное обеспечение (две станции метро, Северо-Западная хорда, хорошая связь с Филями), высокие стандарты благоустройства", – заключил Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что новый велопешеходный маршрут свяжет парк "Фили" с Мнёвниковской поймой и Гребным каналом в Крылатском.

В рамках проекта планируют построить два пешеходных моста через Москву-реку. Один из них, длиной 250 метров, расположится между парком "Фили" и Мнёвниковской поймой. Второй, 200-метровый, появится между Мнёвниковской и Татаровской поймами.

На территории Мнёвниковской поймы создадут пешеходную улицу длиной 500 метров. Она будет переходить в Проектируемый проезд № 1074. Кроме того, участок пешеходной набережной оборудуют на северо-западном берегу Мнёвниковской поймы. Его протяженность составит 840 метров.