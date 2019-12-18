"Зимний спортивный праздник" пройдет в "Лужниках"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
На территории олимпийского комплекса "Лужники" пройдет "Зимний спортивный праздник". Принять в нем участие можно с 21 по 30 декабря. Программа праздника рассчитана на интересы самой широкой аудитории.
В день открытия праздника, 21 декабря, состоится Кубок мира по снегоходному фристайлу с участием лучших спортсменов со всего мира. Уникальные соревнования из мира экстремального спорта пройдут в России впервые. В столице соберутся атлеты мировой величины.
В период праздника для всех гостей будут действовать спортивно-развлекательные площадки. К примеру, все желающие смогут прочувствовать на себе эффект невесомости в аэротрубе. На мотоаттракционе в сопровождении каскадера-инструктора можно будет исполнить мертвую петлю на мотоцикле.
Для детей от 3 до 6 лет построят сноуборд-парк. Дети смогут покататься на настоящем сноуборде при помощи профессиональных инструкторов. Они подберут оборудование, познакомят с техникой безопасности и в игровой форме покажут и расскажут основные сноубордические упражнения.
Также для всех желающих предоставят ледянки и тюбинги для свободного катания на ледяных горках. Самые маленькие гости смогут покататься на маленькой ледяной горке, а также поиграть на деревянной безопасной детской площадке с качелями.
Для любителей проверить свою меткость откроют лазерный биатлон с классическими мишенями и лазерный тир "Русская Охота".
На территории "Лужников" появится оздоровительный комплекс, в котором спортсмены будут восстанавливаться после тренировок и соревнований. Планируется, что комплекс будет включать в себя пять модулей. В составе каждого из них будут прихожая, пост медсестры, гардероб, массажный кабинет, фитопункт, парильная и кабинеты психолога. Проект также предусматривает устройство проездов, пешеходных дорожек и озеленение территории.
В ноябре первых посетителей принял Дворец водных видов спорта в "Лужниках". После реставрации на огромной территории появились несколько уникальных бассейнов, в том числе под открытым небом, а также аквапарк с крутыми горками и другими водными аттракционами.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: