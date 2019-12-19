Реконструкцию спорткомплекса "Олимпийский" планируют завершить в 2023 году

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Работы по реконструкции спортивного комплекса "Олимпийский" в Москве планируют завершить в 2023 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя совета директоров группы компаний "Киевская площадь" Года Нисанова.

"По "Олимпийскому" ориентировочный срок завершения работ – 2023 год. Мы хотим сделать этот проект визитной карточкой города, которая бы привлекала бы людей не только из Москвы, но со всей России. Здесь будет создан крупнейший в Европе аквапарк", – заявил специалист компании-застройщика.

Нисанов также подчеркнул, что "Олимпийский" помогают обновить международные компании, в том числе из Канады и Испании.

Один из крупнейших спорткомплексов России закрыли в 2019 году. По проекту, в здании планировали открыть оздоровительно-реабилитационный комплекс, плавательный и прыжковый бассейны, гимнастические залы, аквапарк и ряд других спортивных объектов.

