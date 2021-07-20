Департамент транспорта составит рейтинг алгоритмов по распознаванию лиц в метро

15:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Качество работы алгоритмов, которые применяются для распознавания лиц в метро, оценят с помощью рейтинга, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Рейтинг вводится для того, чтобы усовершенствовать работу системы, которую используют для биометрической идентификации. Сейчас есть три алгоритма: VisionLabs, Ntechlab и Tevian.
Как подчеркнули в ведомстве, все разработки – российские. Там добавили, что по итогам второго квартала 2021 года лучший результат по качеству показал алгоритм VisionLabs, на последнем месте – Ntechlab.
Развитие системы распознавания лиц в столичном метро позволит не только находить потерявшихся людей и скрывающихся преступников. До конца года планируется запустить опцию оплаты проезда через систему Face Pay, а также улучшить оценку загруженности вагонов.
Ранее сообщалось, что в российском правительстве обсуждается вопрос о разработке ГИС "Национальная платформа видеонаблюдения", объединяющей все системы видеонаблюдения в РФ. На разработку системы планируется потратить 250 миллиардов рублей за пять лет.
Предполагается установка умных камер с функцией первичного анализа. На данный момент системы видеонаблюдения отправляют видео в центры обработки данных (ЦОД) методом непрерывного потока. Однако система, которую планируют разработать, будет самостоятельно распознавать некоторые инциденты, а после этого отправлять данные в ЦОД.
Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что умные камеры в столичном метро начнут распознавать пассажиров, нуждающихся в медицинской помощи.
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