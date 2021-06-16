В России планируют создать единую систему видеонаблюдения

10:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В российском правительстве обсуждается вопрос о разработке ГИС "Национальная платформа видеонаблюдения", объединяющей все системы видеонаблюдения в РФ, сообщает газета "Коммерсант".
Как отмечается, на разработку системы планируется потратить 250 миллиардов рублей за пять лет.
По данным источника издания, предполагается установка умных камер с функцией первичного анализа. На данный момент системы видеонаблюдения отправляют видео в центры обработки данных (ЦОД) методом непрерывного потока.
Однако система, которую планируют разработать, будет самостоятельно распознавать некоторые инциденты, а после этого отправлять данные в ЦОД.
Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов ранее рассказал, что умные камеры в столичном метро начнут распознавать пассажиров, нуждающихся в медицинской помощи.
Также Ликсутов рассказывал, что система распознавания лиц Face ID заработает в общественном транспорте в 2021 году. Он отмечал, что камеры, которые распознают лица, стоят на всех турникетах на станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК). По его словам, даже лица в масках система распознает с высокой четкостью.
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