Более 200 млн руб сэкономили пассажиры московского метро на акции "Время ранних"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более 200 миллионов рублей удалось суммарно сэкономить пассажирам столичного метро, которые пользовались скидкой на проезд во внепиковое время на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Благодаря акции "Время ранних" в утренние часы пик на Таганско-Краснопресненской линии стало свободнее на 6,7%. Дополнительно разгрузить линию помогло снижение стоимости проезда на железной дороге", – отметил он.
По словам Ликсутова, скидками на проезд ежедневно пользуются 84 тысячи человек. Также с 12 мая выровнена цена проезда по территории Москвы на железной дороге Казанского направления от 20 подмосковных станций, что стимулирует пассажиров не пересаживаться на станции "Выхино".
Ранее стало известно, что акцию "Время ранних" продлят в Москве до конца года. Сообщалось, что это поможет сделать поездки более безопасными.
"Это наш город": в Москве акцию "Время ранних" продлят до конца года
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