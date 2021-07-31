В столичном метро начинают тестировать Face Pay с участием пассажиров

Фото: Дептранс Москвы

Жители столицы могут принять участие в тестировании технологии Face Pay, которое начинается в столичном метрополитене. Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"Самый быстрый, удобный и безопасный – на Филевской линии метро для пассажиров заработает Face Pay. Мы начинаем его тестирование – пока для 1 тысячи человек. Постепенно подключим к тесту все линии и увеличим фокус-группу, и до конца года сервис будет доступен уже на всех станциях, как мы и обещали", – говорится в сообщении.

В Дептрансе надеются, что такой способ оплаты проезда выберут десятки тысяч горожан.

Для участия в проекте Face Pay нужно оставить заявку на facepay.mosmetro.ru.

Отмечается, что участникам проекта нужно будет проходить через турникеты, перед которыми на полу размещен круглый черный стикер. Сохранится бесплатная пересадка на МЦК и МЦД по банковской карте, как в действующем тарифе. Персональные данные будут надежно защищены.

Руководителя Дептранса Максим Ликсутов рассказал, что сотрудники метрополитена уже пользуются этим сервисом и совершили свыше 1 миллиона успешных проходов на станции.

"Дальше мы будем тестировать эту технологию постепенно, от линии к линии, первой станет Филевская", – приводятся в сообщении слова руководителя Дептранса Максима Ликсутова.

Ранее Ликсутов рассказывал, что умные камеры в столичном метро начнут распознавать пассажиров, нуждающихся в медицинской помощи.

Кроме того, в российском правительстве обсуждается вопрос о разработке ГИС "Национальная платформа видеонаблюдения", объединяющей все системы видеонаблюдения в РФ. На разработку системы планируется потратить 250 миллиардов рублей за пять лет.

Предполагается установка умных камер с функцией первичного анализа. На данный момент системы видеонаблюдения отправляют видео в центры обработки данных (ЦОД) методом непрерывного потока. Однако система, которую планируют разработать, будет самостоятельно распознавать некоторые инциденты, а после этого отправлять данные в ЦОД.