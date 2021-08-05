Дептранс сформировал фокус-группу для тестирования технологии Face Pay в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дептранс Москвы сформировал фокус-группу для проведения первого этапа тестирования технологии Face Pay в столичном метро, сообщает пресс-служба ведомства.

Свыше тысячи пассажиров будут использовать новую технологию для оплаты поездок на Филевской линии. Зону тестирования будут расширять, а значит, количество участников фокус-группы увеличится.

Ранее сообщалось, что жители столицы могут принять участие в тестировании технологии Face Pay, которое начинается в столичном метрополитене. В Дептрансе надеются, что такой способ оплаты проезда выберут десятки тысяч горожан.

Для участия в проекте Face Pay нужно оставить заявку на facepay.mosmetro.ru. Участникам проекта нужно будет проходить через турникеты, перед которыми на полу размещен круглый черный стикер. Сохранится бесплатная пересадка на МЦК и МЦД по банковской карте, как в действующем тарифе. Персональные данные будут надежно защищены.

Руководитель Дептранса Максим Ликсутов рассказал, что сотрудники метрополитена уже пользуются этим сервисом и совершили свыше одного миллиона успешных проходов на станции.

