Станцию "Воронцовская" БКЛ метро планируют открыть до конца года

На юге столицы продолжаются работы по строительству заключительного участка Большой кольцевой линии. Так, уже в этом году должны открыть станцию "Воронцовская". Она соединит Большое кольцо с оранжевой линией через станцию "Калужская".

Авторы проекта станции "Воронцовская" обещают, что она удивит пассажиров и необычным дизайном. Она должна стать похожей на рубку космического корабля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.