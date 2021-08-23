Фото: Москва 24/Игорь Иванко

На юге Москвы водитель Mercedes сбил трехлетнего мальчика на самокате во дворе жилого дома, сообщили в столичном управлении ГИБДД.

"На улице Бирюлевской во дворе дома 55 водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на мальчика трех лет, передвигавшегося на самокате по проезжей части", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что мальчик находился в сопровождении мамы. Ребенка госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга.

Ранее на севере Москвы водитель автомобиля сбил на пешеходном переходе ребенка, проезжающего на самокате.