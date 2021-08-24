Водитель такси сбил девушку на самокате в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

На дублере Волгоградского проспекта в Москве пьяный таксист сбил девушку на самокате. Об этом столичная Госавтоинспекция сообщает в телеграм-канале.

"По предварительным данным, на дублере Волгоградского проспекта в районе дома № 2 водитель автомобиля такси Kia Rio совершил наезд на женщину, пересекающую проезжую часть на самокате в неустановленном для перехода месте", – говорится в сообщении.

Как уточнили в ГИБДД, пострадавшую доставили в больницу, а таксист находился в состоянии алкогольного опьянения. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят проверку по факту случившегося.

Ранее на юге Москвы водитель Mercedes сбил трехлетнего мальчика на самокате во дворе жилого дома. Ребенок находился в сопровождении мамы. Его госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга.