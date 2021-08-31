Поезда начнут останавливаться на станции "Каширская" при движении в центр с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская

На станции метро "Каширская" Замоскворецкой линии спустя полгода снова начнут останавливаться поезда при движении в центр. Изменения вступят в силу с 1 сентября, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Пассажирам, следующим в центр, больше не нужно доезжать до "Кантемировской" и пересаживаться в поезд в обратном направлении. Поездки станут примерно на семь минут быстрее", – приводит "Интерфакс" слова Ликсутова.

Он также отметил, что на станции частично завершена реконструкция, которая позволит интегрировать ее в систему БКЛ (Большой кольцевой линии) столичного метро. Более 3 тысяч квадратных метров гранита уже уложено на платформе, обновлены 19 колонн и лестницы.

Ликсутов уточнил, что планируется завершить переустройство инженерных систем, технических помещений в южном вестибюле и перехода между платформами. В связи с этим пассажиры могут воспользоваться северным вестибюлем (выходы 3–4).

Кросс-платформенная станция "Каширская" полностью заработает с вводом БКЛ в 2022 году.

Ранее сообщалось, что южный участок БКЛ московского метро готов почти на 90 процентов. На участке разместятся три станции: "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино".