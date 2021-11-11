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Общество

17:15

ЦППК упростила процесс оформления справки о стоимости проезда в пригородных поездах

транспорт общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) упростила процедуру оформления справки о стоимости проезда в поездах и экспрессах пригородных направлений. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Пассажирам больше не нужно ехать до головного вокзала, чтобы получить данную справку, они могут выбрать ближайшую станцию", – рассказали в ЦППК.

Документ, о котором идет речь, зачастую требуется для компенсации расходов на проезд при командировках или рабочих поездках.

Теперь его можно получить на 170 станциях пригородных направлений. На некоторых можно также оформить справку о проходах на турникеты. Ознакомиться со списком можно здесь.

В основе правила получения справки не изменились, не потребуются и новые документальные свидетельства.

В сентябре стало известно, что Центральная пригородная пассажирская компания до конца 2024 года получит 95 новых поездов. 25 из них станут доступны уже в 2022 году. Их особенностью называют наличие зарядок для гаджетов, климат-контроля и динамического освещения.

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