ЦППК упростила процесс оформления справки о стоимости проезда в пригородных поездах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) упростила процедуру оформления справки о стоимости проезда в поездах и экспрессах пригородных направлений. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
"Пассажирам больше не нужно ехать до головного вокзала, чтобы получить данную справку, они могут выбрать ближайшую станцию", – рассказали в ЦППК.
Документ, о котором идет речь, зачастую требуется для компенсации расходов на проезд при командировках или рабочих поездках.
Теперь его можно получить на 170 станциях пригородных направлений. На некоторых можно также оформить справку о проходах на турникеты. Ознакомиться со списком можно здесь.
В основе правила получения справки не изменились, не потребуются и новые документальные свидетельства.
В сентябре стало известно, что Центральная пригородная пассажирская компания до конца 2024 года получит 95 новых поездов. 25 из них станут доступны уже в 2022 году. Их особенностью называют наличие зарядок для гаджетов, климат-контроля и динамического освещения.
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