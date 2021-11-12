Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичных водителей попросили быть осторожными из-за гололеда на дорогах в пятницу вечером. Об этом сообщает департамент транспорта в своем телеграм-канале.
Уточняется, что трафик на дорогах Москвы уже достиг 6 баллов, а в пиковое время ожидается до 9 баллов из-за непогоды.
"В Москве местами продолжается снегопад. Вечером синоптики прогнозируют ледяной дождь, возможно образование гололедицы. Будьте внимательны на дорогах, снижайте скорость и держите дистанцию", – говорится в сообщении.
Утром 12 ноября на Москву обрушился обильный снегопад. Синоптики предупреждают, что в столице будет отмечаться ухудшение видимости до 1,5 тысячи метров. Вместе с тем руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин подчеркнул, что к плохим погодным условиям и обильным снегопадам город готов.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о повышении атмосферного давления в выходные, с 13 по 14 ноября. Кроме этого, по словам метеоролога, в субботу и воскресенье возможны небольшие осадки в виде снега и дождя. При этом формирования значительного снежного покрова в эти выходные не ожидается.
Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Снежным приветом"
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