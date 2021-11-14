Москвичей предупредили о возможной гололедице в ночь на понедельник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура воздуха в Москве может опуститься до минус 2 градусов в ночь с 13 на 14 ноября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В ночь с 14 на 15 ноября ожидается похолодание. Температура опустится до двух градусов ниже нуля. Местами возможна гололедица", – предупредили в публикации.

Водителей призвали быть осторожнее на дорогах и следить за скоростным режимом.

Также автомобилистам напомнили, что стоит воздержаться от поездок на личном транспорте, если не произведена замена летней резины на зимнюю.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее рассказал, когда в Москве и Московской области образуется устойчивый снежный покров. По словам специалиста, следует ожидать 20-21 ноября.