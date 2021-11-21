Фитнес-эксперт рассказал, как правильно выбрать экипировку для занятий на улице

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какие тренировки можно проводить на улице при минусовой температуре.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один из моих клиентов профессионально занимается конькобежным спортом, устраивая тренировки на открытых катках. Когда же становится тепло, то он катается на скоростных роликах. Согласитесь, здорово, когда есть альтернатива для занятий любимым видом спорта. Но поздней осенью еще и льда нормального нет, и асфальт уже не подходит для роликов. У моего подопечного возникает вполне логичный вопрос: а как тренироваться в этот "переходный" период на улице? Ответ здесь простой – бегать.

Бег является одним из лучших видов аэробных нагрузок. Это также великолепная возможность поддерживать общую выносливость сердечно-сосудистой системы и работу мускулатуры. Можно устраивать не только забеги на большие дистанции, но и спринтерские (бег с ускорениями). Кроме того, есть ряд других движений, которые можно выполнять на улице: прыжки в длину, выпрыгивания вверх, приставные выпады (когда вы делаете большой шаг вперед), просто приседания и так далее.



И такие незамысловатые упражнения может делать абсолютно любой человек, который хочет тренироваться на улице, причем в любое время года. Но перед выходом на свежий воздух следует правильно одеться. От выбора одежды будет зависеть не только результат ваших тренировок, но и здоровье. Поэтому к покупке экипировки нужно подойти внимательно.



Если на улице заниматься бегом, то для него в морозную погоду нужно подобрать специальную обувь. Конечно, это будут кроссовки, но не обычные, в которых многие привыкли заниматься летом или в фитнес-клубе. Для тренировок в непогоду при низких температурах специалисты разработали кроссовки-внедорожники. Они отличаются более плотным непромокаемым материалом, а это значит, что не нужно надевать две пары носков, чтобы ноги не мерзли, и вы не промокнете, если наступите в лужу.



Но главной особенностью таких кроссовок является подошва, которая обладает нужными для свойствами – амортизирует нагрузку, а при низких температурах она не дубеет. При этом в саму спортивную обувь интегрированы шипы, как на зимней резине у машин, чтобы она не скользила по снегу и льду. Так что термин "переобуться" актуален не только для автомобилей.

Я начал свой рассказ с бега не зря, ведь это самый естественный вид нагрузки, доступный многим людям, у которых нет ограничений по здоровью. Для страдающих, например, от ожирения второй и третьей степени есть соответствующие аэробной тренировки, которые они могут выполнять на улице. Поэтому им рекомендуется освоить скандинавскую ходьбу.

Ее особенностью является вовлечение в работу рук и мышц всего корпуса благодаря специальным палкам, которые используются для отталкивания при ходьбе. В данном виде тренировок снижается ударная нагрузка на суставы и позвоночник, так как вы не бежите, но при этом общая – увеличивается, поскольку в работу включается большой мышечный массив. Главное в скандинавской ходьбе – правильно подобрать палки и освоить технику движения, что я рекомендую сделать с тренером. Из-за неправильной последовательности движений можно получить травму, а сами прогулки будут менее эффективными.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Возвращаясь к выбору экипировки, хочу добавить, что под любую погоду нужно покупать и соответствующую одежду: как сам костюм, так и подходящее термобелье. "Бабушкин свитер" уже давно не в моде. Хорошая непромокаемая и непродуваемая одежда, правильно подобранное под соответствующую нагрузку и температуру белье – вот что нужно для безопасной тренировки на улице.



Уличный фитнес, даже в такую осеннюю погоду – это не только разного вида аэробика. Также к нему относятся упражнения с собственным весом тела (приседания, отжимания), работа на воркаут-площадках, в том числе с использованием дополнительного оборудования.



Во-первых, для тренировок используют фитнес-резинки. Благодаря им можно освоить подтягивания или отжимания на параллельных брусьях. Это два базовых упражнения, которые прорабатывают большой мышечный массив и являются чуть ли не основой для фитнес-занятий. Если речь идет о турниках, то тут понадобятся специальные перчатки. Они не дадут вам соскользнуть с холодной перекладины, при этом сохраняя руки в тепле.

Резинки и перчатки можно легко приобрести в спортивном магазине. Выбирайте их вместе с консультантом – и вперед тренироваться на улицу, не опасаясь за свое здоровье.