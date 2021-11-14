Фитнес-эксперт рассказал, кому подойдут тренировки в VR-шлеме

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, способны ли видеоигры и технологии виртуальной реальности заменить полноценные тренировки.



Я никогда не любил компьютерные игры. Даже в детстве, когда только начали появляться первые приставки – "Денди", "Сега" и "Нинтендо", – мне больше нравилось заниматься спортом, музыкой, а не проводить часы напролет за популярными в те времена играми.

Годы шли, у молодежи тех лет стали чаще появляться не только приставки, но и уже полноценные компьютеры и новые игры. В какой-то момент меня очень увлекла виртуальная автомобильная школа, где нужно было учиться ездить в машине с инструктором строго по правилам дорожного движения.

Казалось бы, игра действительно полезная: ты постоянно выполняешь все требования виртуального инструктора, пристегиваешься, смотришь по зеркалам, учишься следить за дорожными знаками и скоростью. Создается ощущение, что когда по-настоящему сядешь в автомобиль, то с легкостью сможешь понять основы вождения, обучение в настоящей автошколе будет проще простого.



На практике оказалось совсем по-другому. Когда я пошел учиться на права, то все навыки и знания были настолько поверхностными, что даже думать об их применении было просто глупо. Особенно это коснулось непосредственно вождения на механической коробке передач с настоящими габаритами автомобиля и другими участниками движения.



Способны ли современные технологии с VR-шлемами и контроллерами научить нас тем или иным спортивным навыкам, а также заменить полноценные тренировки в фитнес-клубе? Давайте разберемся.



Я не зря начал свои рассуждения с собственного примера. Нужно понимать четкую разницу между виртуальной реальностью и настоящей. Имитация, какой бы натуралистичной она ни становилась с помощью современных технологий, все равно остается только подражанием. Другими словами, занимаясь боксом или теннисом с помощью контроллеров, танцуя перед считывателями движений, вы никогда не выйдете на ринг, корт или танцевальную площадку. Потому что невозможно хорошо отработать полноценные движения и тренировки в рамках игры.

Спросите любого спортсмена, сколько часов в неделю он проводит на тренировках, сколько было соревнований, чтобы они добились определенного уровня мастерства в своих дисциплинах? Говоря про единоборства, разница между виртуальным спарринг-партнером и реальным соперником в прямом смысле слова будет ощутимой. И я сомневаюсь, что когда-нибудь появятся технологии, способные максимально приблизить такие тренировки к эталону.

Единственное, чем хороши подобные виды игр, это тем, что они способны привлечь хоть к какой-то активности людей, которые мало двигаются в повседневной жизни. Это в первую очередь офисные сотрудники, подростки, сидящие целыми днями за компьютером, и другие люди, для которых тренировки не являются привычкой.



При этом современные технологи из развлечений пытаются войти в разряд услуг. Так, Meta недавно заявила, что покупает компанию, занимающуюся разработкой программы с применением VR-шлемов для домашних тренировок. Это некий вариант популярных онлайн-занятий с тренером, но с использованием современного оборудования.



Если провести анализ, чем такие тренировки лучше обычных, то технологии виртуальной реальности действительно должны улучшить качество выполнения тех или иных упражнений. При таком подходе тренер на том конце провода сможет корректировать клиента, который будет лучше ощущать свое тело.



Но здесь речь идет больше о занятиях с собственным весом тела или незначительным оборудованием. Поэтому мне сложно представить человека в VR-шлеме, который пришел в тренажерный зал, чтобы полноценно покачать железо. Во-первых, это будет неудобно и небезопасно для самого клиента и для окружающих, а во-вторых, тренировки в зале подразумевают присутствие профессионала для подстраховки при работе с тяжестями. То есть, возвращаясь к примеру про спорт, такие тренировки будут просто неэффективными.

Еще минусом такой интеграции может стать то, что люди вообще перестанут выходить из дома, как в фильме "Суррогаты" с Брюсом Уиллисом. В нем как раз и показали возможный вариант такого "светлого" будущего.

Современные технологии – это движение вперед. Но нужно понимать, что их задача дополнять нашу жизнь, упрощать в ряде направлений, но не менять ее радикально. Сколько бы баллов вы ни набрали в той или иной игре, нашему организму это неважно. Ему нужно полноценно работать, чтобы каждый орган выполнял свою функцию, а вы чувствовали себя здоровым человеком и жили полноценной жизнью.