Фитнес-эксперт рассказал, как не прерывать тренировки в нерабочие дни

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, чем и как можно заменить тренировки, пока закрыты фитнес-клубы на время нерабочих дней.



Всем знаком эффект дежавю. К сожалению, на данный момент, это не иллюзия: все происходит в действительности, с чем приходится соглашаться, ведь на кону человеческие жизни. Да, я говорю о закрытии фитнес-клубов. И очень хорошо, что, в отличие от прошлогодних событий, тренировочные залы закрыты на короткий период времени. Это значит, что любителям регулярных занятий не стоит сильно переживать за набранную форму, ведь 11 дней не так много, чтобы ее растерять.

Если вы все-таки не хотите прекращать тренировочный процесс, то самое время внести разнообразие в упражнения, ведь, как говорят в бодибилдинге, новый стресс – новый результат.

Да, смена нагрузки является одним из самых эффективных способов постоянного совершенствования тех или иных навыков и улучшения результата в целом. И речь сейчас идет не только о силовых тренировках, но и о других видах спортивной или фитнес-активности. Любую ситуацию можно обратить в пользу для себя.

Я сам активно занимаюсь тайским боксом, но вынужденный перерыв от тренировок, казалось бы, нежелателен в период максимально интенсивных занятий, к котором я уже привык. Тем более что на каждой тренировке я обязательно работаю с тренером на "лапах" и отрабатываю удары на "мешке", а сейчас всего этого нет. Что же делать?



Во время вынужденного перерыва нужно улучшать выносливость сердечно-сосудистой системы тренировками на свежем воздухе, причем не какими-нибудь специальными методиками, а банальным бегом в лесной полосе.



Бег является основой для любых единоборств. На свежем воздухе, особенно по пересеченной местности или по тропам здоровья, он даст существенную прибавку общей выносливости. По возвращении в зал это скажется и на всем тренировочном процессе в целом. Тем более пока погода позволяет бегать регулярно без риска простудиться или сильно промокнуть.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Это же касается и тех, кто привык делать тренировки в кардиозоне фитнес-клубов, либо любителей занятий в бассейне. Выходите на улицу, покиньте зону комфорта. Без раздевалок в клубах, душа, сауны, массажа, фитнес-бара, а также просмотров сериалов во время занятий на тренажерах вполне обойтись. Тем более тренировки на свежем воздухе полезны для общего здоровья и более эффективны для будущего результата.

Если у вас существенный избыток веса тела и вам нельзя бегать, то попробуйте просто быстрый шаг, либо скандинавскую ходьбу, особенностью которой является снижение нагрузки на суставы и позвоночник. При этом у вас будет активное вовлечение мускулатуры, что сделает тренировку еще более эффективной. Палки для таких тренировок, как и правильную обувь, можно легко заказать в интернет-магазине, уже через один-два дня вы сможете приступить к занятиям.

Любителям работы с железом рекомендую в этот период привычные силовые нагрузки заменить на статодинамические. Их достаточно легко организовать, если начать работать с резиновыми амортизаторами – фитнес-резинками. Данный снаряд по-новому заставит работать ваши мышечные волокна, существенно улучшит питание тканей, повысит эластичность мускулов и сухожилий. При этом резинки не просто помогут сохранить набранный результат, но и улучшат его: вы это сразу почувствуете по возвращении в тренажерный зал.



Стоят такие резинки сравнительно недорого, занимают мало места. Для их использования достаточно дверного проема или любой уличной тренировочной площадки, где можно удобно ее зацепить для выполнения необходимых упражнений.



Также не стоит забывать о работе с собственным весом тела. Такие тренировки можно легко организовать в домашних условиях или на уличных площадках, которые есть буквально в любом дворе. Подтягивания, отжимания, приседания, выпады, планка и многие другие упражнения, для выполнения которых вообще не нужно какого-либо оборудования.



К слову, многие люди не умеют подтягиваться или отжиматься на брусьях, а ведь эти упражнения являются чуть-ли не самыми эффективными для проработки большого мышечного массива. Здесь на помощь также приходят фитнес-резинки, которые можно использовать как помощника при выполнении этих упражнений. Главное, правильно их подобрать, чтобы помощь не была избыточной. Тут все просто: внимательно читайте описание к резинке и выбирайте исходя из вашего веса тела и уровня подготовки.

Несложно сделать вывод, что нет причин отказываться от тренировок в ситуации, на которую вы не можете повлиять. Физические упражнения важны для здоровья так же, как и профилактика разного рода инфекций. Поэтому не опускайте руки, выходите на улицу и насладитесь занятиями на свежем воздухе.