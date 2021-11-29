Жителей центра Европейской России предупредили о метели в первый день зимы

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Первая метель наступающей зимы прогнозируется в центре Европейской России в среду, 1 декабря. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.
Как отметил синоптик, первый день зимы в центре Европейской части РФ пройдет в рамках климатической нормы. Ночью и днем в регионе прогнозируются отрицательные температуры.
"Ожидается также небольшой снег. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, а это уже метель", – заявил специалист.
В последующие дни циркуляция воздуха изменится, считает Вильфанд. По этой причине температура возрастет и будет на 2–3 градуса выше нормы. Такой температурный режим продержится до субботы, 4 декабря.
Метеоролог добавил, что ночью температура воздуха будет варьироваться от 0 до –5 градусов. При этом самой холодной станет ночь на четверг. Столбики термометров в некоторых районах могут опуститься до –9 градусов.
Ранее жителям Европейской России рассказали, что в течение зимы в регионе прогнозируются морозы до –20 градусов, а также оттепели. Как пояснил Вильфанд, такой переменчивый характер погоды обусловлен потеплением климата.
До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что последний день ноября в столице отметится сразу двумя погодными рекордами. В частности, ночь на 30 ноября станет самой теплой за всю историю метеостанции ВДНХ с 1948 года.
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