В России за сутки госпитализировали 7 566 человек с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В России за сутки госпитализировали 7 566 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 19,5% меньше показателя предыдущего дня, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.
Число госпитализаций снизилось в 59 регионах, ситуация осталась без изменений в двух субъектах, увеличение количества госпитализаций произошло в 24 регионах.
Всего выявлено 50 743 новых случая коронавируса. Больше всего пришлось на Санкт-Петербург – 2 595 случаев, Башкирию – 2 501, Свердловскую область – 2 263. В Москве выявили 2 102 новых случая, а в Подмосковье – 322.
От последствий COVID-19 за сутки скончались 674 пациента, выздоровели 151 210 человек. С начала пандемии число выздоровевших составило 15 194 927 человек. В стране с начала пандемии было выявлено 17 242 043 случая коронавируса.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в ближайшие несколько лет Всемирная организация здравоохранения вряд ли объявит о завершении пандемии коронавируса. В качестве примера он привел пандемию туберкулеза, которая никуда не уходит. Специалист убежден, что COVID-19 останется таким же заболеванием, а число заражений будет периодически то возрастать, то уменьшаться.
В Москве восстановили плановую медицинскую помощь
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: