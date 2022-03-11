В России за сутки госпитализировали 7 566 человек с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В России за сутки госпитализировали 7 566 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 19,5% меньше показателя предыдущего дня, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Число госпитализаций снизилось в 59 регионах, ситуация осталась без изменений в двух субъектах, увеличение количества госпитализаций произошло в 24 регионах.

Всего выявлено 50 743 новых случая коронавируса. Больше всего пришлось на Санкт-Петербург – 2 595 случаев, Башкирию – 2 501, Свердловскую область – 2 263. В Москве выявили 2 102 новых случая, а в Подмосковье – 322.

От последствий COVID-19 за сутки скончались 674 пациента, выздоровели 151 210 человек. С начала пандемии число выздоровевших составило 15 194 927 человек. В стране с начала пандемии было выявлено 17 242 043 случая коронавируса.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в ближайшие несколько лет Всемирная организация здравоохранения вряд ли объявит о завершении пандемии коронавируса. В качестве примера он привел пандемию туберкулеза, которая никуда не уходит. Специалист убежден, что COVID-19 останется таким же заболеванием, а число заражений будет периодически то возрастать, то уменьшаться.

