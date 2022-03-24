Иммунолог оценил риск появления нового "убийственного" штамма коронавируса

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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что уровень "убийственности" нового штамма коронавируса будет в том числе зависеть от популяционного иммунитета к инфекции.

Ранее ученые допустили, что после "Омикрон"-штамма может появиться более тяжелый и заразный вариант коронавируса. Об этом говорится в исследовании специалистов из Великобритании и Италии, которое опубликовано в журнале Nature Reviews Microbiology. Эксперты предполагают, что новая мутация коронавируса научится обходить иммунитет и вызывать тяжелую симптоматику.

По словам Крючкова, не исключено, что новый вариант инфекции заявит о себе ближе к началу летнего сезона.

"Потомок "Дельта"-линии или еще какой-нибудь усиленный "Омикрон" вполне может появиться в ближайшие несколько месяцев. Если смотреть по предыдущим периодам, опять же, прямые параллели нельзя проводить, примерно каждые полгода, может, каждые семь месяцев какая-нибудь серьезная новая линия не просто появляется, а начинает активно распространяться. Думаю, что к лету, может быть, летом что-нибудь еще появится", – прогнозирует Крючков.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Новый штамм может быть более патогенный, чем "Омикрон", может быть такой же по патогенности. Я бы не назвал его убийственным в сравнении с "Омикроном". Он будет просто более патогенным либо таким же и по летальности, и по патогенности.

Эксперт считает, что, помимо прочего, уровень "убийственности" штамма будет зависеть от коллективного иммунитета конкретной популяции, где вирус распространяется. Чем этот показатель выше, тем восприимчивость к инфекции у защищенных слоев населения ниже, объясняет Крючков.

"Я сейчас говорю в первую очередь о тяжелом течении, попадании в больницы, реанимации и летальных исходах. Поэтому это будет определяться не только свойством вируса, но в большей степени именно по свойствам самой популяции", – заключил иммунолог.

Ранее в Роспотребнадзоре допустили, что новая мутация коронавируса может появиться в Западно-Тихоокеанском регионе. В ведомстве отмечают, что по сравнению с прошлой неделей число заражений инфекцией возросло на 30% в Китае, Южной Корее, Лаосе, Тонга и Брунее.