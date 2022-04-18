Россиян призвали опасаться гриппа, а не коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Человеческая популяция почти три года не сталкивалась с гриппом, что несет в себе опасность, поскольку сформировалась большая прослойка населения, никогда не контактировавшая с данной инфекцией. Об этом Ura.ru сообщил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков.

"Чего бы я на самом деле опасался в текущей ситуации, это не ковида, а гриппа. Гриппа у нас не было практически три года и сформировалась достаточно большая популяция людей, которые с гриппом на "вы". У них отсутствует иммунитет, поэтому в плане профилактики я бы порекомендовал в августе пройти вакцинацию против гриппа, особенно наиболее чувствительным группам населения, то есть людям старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями", – пояснил Волчков.

Угрожает грипп и молодым россиянам, не болевшим ранее. Для защиты специалист рекомендует сезонные детские вакцины против гриппа, поскольку при первичном заражении сохраняется риск летального исхода.

По словам Волчкова, грипп чаще всего поражает те же органы, что и "Омикрон". Развитие заболевания при этом напрямую зависит от того, сталкивалась ли иммунная система человека с данной инфекцией раньше.

"Если (грипп локализуется иммунной системой. – Прим. ред.) медленно, это может привести к достаточно патологическим последствиям вплоть до летального исхода, поэтому грипп я бы точно не скидывал со счетов и готовился этой осенью уже к нему", – заключил вирусолог.

Ранее Волчков назвал фактор, который может продлить пандемию COVID-19. По мнению вирусолога, к этому может привести наличие большого количества людей, никогда не болевших коронавирусом. Их заражение может заставить вирус мутировать. Однако, по словам специалиста, иммунную систему можно натренировать, регулярно проходя вакцинацию.