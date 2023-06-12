Врачи назвали пять внешних признаков проблем со здоровьем

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Изменения во внешности могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Поэтому при проявлении непривычных симптомов следует обратиться за консультацией к врачу, сообщает газета "Известия" со ссылкой на экспертов.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова ранее сообщила, что говорить о проблемах со здоровьем может значительный набор веса за короткий промежуток времени.

"Больше, пожалуй, опасна худоба, потому что под ней может скрываться множество разных заболеваний, особенно онкология", – сообщила эксперт.

Сигнализировать о внутренних нарушениях также может частая смена настроения, постоянная апатия и усталость, считает эндокринолог.

Помимо этого, отеки, ранние признаки старения, в том числе морщины, тусклый цвет лица и другие, могут говорить о проблемах с эндокринной, сердечно-сосудистой и мочевыделительной системами. При этом считать проблемными можно те отеки, пояснила Павлова, которые не спадают долгое время.

Причиной для обследования также могут стать проблемы с кожей и волосами. В таком случае эндокринолог посоветовала проверить организм на дефицит витаминов.

В свою очередь, терапевт медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Ольга Фролова пояснила в беседе с изданием, что бледное лицо и тусклые волосы часто говорят об анемии, желтый оттенок кожи может сигнализировать о нарушениях в работе печени и желчных путей.

"А вот появление акне на коже считается отдельным дерматологическим заболеванием и чаще всего не связано с патологией желудка или кишечника, как многие думают", – уточнила Фролова.

При проявлении перечисленных признаков ведущий специалист сети клиник "Семейная" Александр Лаврищев посоветовал обратиться к эндокринологу. Врач может назначить общий анализ крови, анализ крови на ТТГ и другие исследования.

Ранее Павлова рекомендовала отказаться от употребления каш быстрого приготовления, объяснив, что подобный продукт содержит большое количество сахара. Эндокринолог рекомендовала выбирать грубые овсяные хлопья, которые нужно не варить, а заливать кипяченой водой за полчаса до еды.



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