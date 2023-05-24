Эндокринолог рассказала, как справиться с ложным чувством голода

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Когда человек переходит на правильное питание и начинает есть меньше жирного и сладкого, ему начинает казаться, что он постоянно хочет есть. Однако подобное чувство ложного голода можно обмануть, причем не только едой. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Довольно часто под чувством голода может скрываться обыкновенная жажда. Поэтому специалист посоветовала всегда с утра выпивать стакан теплой негазированной воды, а также обязательно пить в течение дня не менее двух литров воды.

"Если чувствуете, что сосет под ложечкой, выпейте стакан воды. Не торопясь! Небольшими глотками, можно в два–три захода. Если это было ложное чувство голода, то оно пройдет", – написала Павлова в своем телеграм-канале.

Также помочь избавиться от ложного чувства голода может смена занятия. Дело в том, что от умственного напряжения организм также начинает "голодать", появляется желание съесть что-нибудь сладкое.

В таком случае лучше всего не зацикливаться на этом чувстве, а ненадолго отвлечься и сделать пару простых упражнений, как, например, растяжка, отжимания от стола или приседания.

Врач напомнила, что между приемами пищи должно быть не менее трех и не более пяти часов. Если вы чувствуете, что очень хотите есть, но время полноценного обеда еще не наступило, то можно перекусить. Однако важно, чтобы перекус был белково-углеводным, к примеру, банан или яблоко.

Кроме того, чтобы удержать себя от перекусов перед сном, Павлова советует вечером почистить зубы.

"Чем более мятной будет паста, тем лучше – сильный вкус тоже отбивает желание что-то съесть", – объяснила врач.

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