Эндокринолог рассказала о плюсах и минусах кетодиеты

Фото: depositphotos/Dream79

Цель кетодиеты заключается в том, чтобы заставить организм применять не глюкозу, а жиры. Такая диета помогает снизить вес и уровень плохих фракций липидов, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-терапевта, эндокринолога Елену Киселеву.

"Среди положительных эффектов кетодиеты: профилактика инсулинорезистентности, профилактика заболеваний печени, снижение уровня глюкозы в крови, снижение эпилептической активности мозга", – указала она.

По словам специалиста, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, почечной и печеночной недостаточностью, а также беременным и кормящим женщинам не следует использовать кетодиету. Кроме того, в противопоказания включены желчнокаменная болезнь, хронический панкреатит, синдром Жильбера, семейная гиперхолестеринемия, мочекаменная болезнь, подагра и сахарный диабет.

Врач порекомендовала кетодиету людям с ожирением, метаболическим синдромом, нарушением углеводного обмена, болезнью Паркинсона, болезнью Альцгеймера и онкологией.

"Самое грозное осложнение данного рациона – это кетоацидоз. Это чрезмерное накопление в крови кетоновых соединений, которое может привести к коме и даже летальному исходу", – добавила Киселева.

Ранее нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что употребление воды и продуктов с большим количеством клетчатки поможет заглушить голод во время диеты. Кроме того, стоит учитывать, что иногда чувство голода бывает ложным. По его словам, человеку может казаться, что ему хочется есть, но на самом деле организму просто не хватает воды.