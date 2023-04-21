Диетолог назвала продукты, мешающие усваиваться железу

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Железо плохо усваивается в организме при употреблении чая, кофе и дефиците некоторых микроэлементов. Об этом Москве 24 рассказала врач диетолог-нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко.

По ее словам, среди самых частых причин развития железодефицита – преобладание углеводистой пищи в рационе, вегетарианские диеты, а также низкое качество современных мясных продуктов. Но дело может быть и в нарушении всасывания железа в кишечнике.



Инна Кононенко врач диетолог-нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко Железу мешают усваиваться чай, кофе, а также продукты с фитиновой кислотой: овсянка, бурый рис, чечевица, горох, белая фасоль. При наличии железодефицита важно ограничить их употребление.

Также врач обратила внимание на то, что для полноценного усвоения железа и проявления его биологических эффектов необходимы другие микронутриенты.

"Среди них медь: она обеспечивает выработку белка церуллоплазмина и тем самым способствует хорошей транспортировке железа в кровь. Вот почему при анемии нередко диагностируется и дефицит меди", – пояснила Кононенко.

Еще одни помощники железа – цинк и кобальт. Кроме того, при коррекции железодефицита не обойтись без витамина С, который значительно повышает усвоение микроэлемента, заключила врач.

Ранее врач-терапевт, диетолог Елена Кудряшова рассказала, что при железодефицитной анемии полезно заниматься спортом, но умеренно. По ее словам, во время физических нагрузок потребление кислорода в организме увеличивается. Повышается выработка эритроцитов и вместе с ним – гемоглобина, так как он входит в их состав.