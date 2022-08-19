Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

17:07

Терапевт предупредил о смертельной опасности сниженного гемоглобина

обществоэксклюзив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Низкий гемоглобин в некоторых случаях может привести к неврологическим расстройствам и даже смерти. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

По его словам, в первую очередь нужно выявить причину отклонения от нормы. "Есть несколько вариантов. Например, он может быть снижен из-за недостатка витамина B12 или недостатка железа", – поясняет терапевт.

История с дефицитом B12 очень опасна, потому она и называется злокачественной анемией. От этого умереть гораздо проще, чем от анемии из-за дефицита железа, так как B12 участвует в очень многих процессах. В частности, когда его не хватает, у человека развиваются серьезные неврологические расстройства, слабоумие и прочее.
Алексей Хухрев
врач-терапевт

Эксперт добавил, что если гемоглобин резко упадет в результате кровопотери, это тоже чревато летальным исходом. "Если гемоглобин падает ниже 70, и если это остро случилось, человек имеет бледный вид, лежит, стонет", – отметил он.

Самая же распространенная причина сниженного гемоглобина – это дефицит железа в организме. "Человек будет задыхаться, будет слабеньким, потому что ему не будет хватать объема железа в крови, чтобы эффективно носить кислород по организму. Соответственно, при любой нагрузке кислорода не будет хватать, и если это не лечить, то человек может критически ослабеть", – говорит Хухрев.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, что у перенесших COVID-19 пациентов наблюдается снижение концентрации железа. В группу риска входят женщины детородного возраста, беременные, пациенты с кровотечениями, паразитарными заболеваниями и лица с нарушениями питания. Для определения скрытого дефицита железа специалист порекомендовала сдать анализ на ферритин. Лечение должно проходить с использованием специальных препаратов железа.

Читайте также

Медведева Светлана

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать