Терапевт предупредил о смертельной опасности сниженного гемоглобина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Низкий гемоглобин в некоторых случаях может привести к неврологическим расстройствам и даже смерти. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.
По его словам, в первую очередь нужно выявить причину отклонения от нормы. "Есть несколько вариантов. Например, он может быть снижен из-за недостатка витамина B12 или недостатка железа", – поясняет терапевт.
Эксперт добавил, что если гемоглобин резко упадет в результате кровопотери, это тоже чревато летальным исходом. "Если гемоглобин падает ниже 70, и если это остро случилось, человек имеет бледный вид, лежит, стонет", – отметил он.
Самая же распространенная причина сниженного гемоглобина – это дефицит железа в организме. "Человек будет задыхаться, будет слабеньким, потому что ему не будет хватать объема железа в крови, чтобы эффективно носить кислород по организму. Соответственно, при любой нагрузке кислорода не будет хватать, и если это не лечить, то человек может критически ослабеть", – говорит Хухрев.
Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, что у перенесших COVID-19 пациентов наблюдается снижение концентрации железа. В группу риска входят женщины детородного возраста, беременные, пациенты с кровотечениями, паразитарными заболеваниями и лица с нарушениями питания. Для определения скрытого дефицита железа специалист порекомендовала сдать анализ на ферритин. Лечение должно проходить с использованием специальных препаратов железа.
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