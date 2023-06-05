Эндокринолог призвала отказаться от каш быстрого приготовления

Фото: 123RF/sergeylapin

Не стоит на завтрак заваривать каши быстрого приготовления, поскольку в них содержится большое количество сахара, предупредила эндокринолог Зухра Павлова. Об этом сообщает Pravda.Ru.

"Беда быстрых завтраков в том, что в них крупа быстрого приготовления, уже переработанная промышленно", – добавила она.

По мнению врача, эти каши являются худшим вариантом завтрака. Кроме того, по ее словам, они способствуют набору веса из-за сахара, который в них добавляют.

Эндокринолог рекомендовала выбирать грубые овсяные хлопья, которые нужно не варить, а заливать кипяченой водой за полчаса до еды.

Она также посоветовала положить в кашу изюм, фундук или чернослив. Такой завтрак богат витаминами и клетчаткой, объяснила Павлова. Кроме того, он поможет снизить уровень холестерина в организме, подчеркнула эксперт.

Специалист напомнила, что завтрак нельзя пропускать, поскольку в утренние часы начинают активно работать надпочечники и желудочно-кишечный тракт. В это время организму необходимо получить белки и углеводы, отметила врач.

Ранее нутрициолог, специалист по функциональному питанию Тамара Синько предупредила, что отказ от завтрака может привести к ожирению, упадку сил и снижению когнитивных способностей. По ее словам, утром необходимо употреблять полезные углеводы.

Кроме того, в утреннем рационе обязательно должны быть яйца. Если съесть их на завтрак вместе с фасолью, ощущения голода не будет примерно четыре часа, отметила специалист. Если нет непереносимости молочных продуктов, в утренний прием пищи можно включить непастеризованный творог.



"Доктор 24": эксперт рассказала, как влияет пропуск завтрака на организм человека