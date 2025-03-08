Глава Минспорта РФ допустил улучшение отношений с WADA в скором времени

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Глава Минспорта РФ и Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в беседе с ТАСС спрогнозировал в скором времени улучшение взаимоотношений с Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

"Для этого агентство должно принять решение на основе дорожной карты, которую мы парафировали и выполнили", – сообщил Дегтярев.

Министр добавил, что для этого также нужно будет внести корректировки в федеральный закон о "О физической культуре и спорте в РФ". Он уточнил, что изменения будут утверждены в весеннюю сессию Госдумы.

Кроме того, Дегтярев указал, что российская сторона является союзником агентства в борьбе с допингом. По его словам, РФ разделяет все ценности организации и поддерживает кодекс WADA.

В сентябре 2023 года WADA выдвинуло обвинения в адрес Российского антидопингового агентства (РУСАДА), заявив, что национальное антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.

РУСАДА направило уведомление в WADA о несогласии с этим заявлением. Сейчас это дело ждет своей очереди для рассмотрения в Спортивном арбитражном суде.

Однако гендиректор WADA Оливье Ниггли заявлял, что агентство не планирует вводить дополнительные санкции в отношении РУСАДА.

