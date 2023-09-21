Минспорт хочет создать новый механизм оплаты взносов в WADA

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Министерство спорта России отказалось оплачивать ежегодные взносы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) на прежних условиях. Об этом сообщило ТАСС ведомство.

Уточняется, что взнос с российской стороны должен составить 1,2 миллиона долларов. Эта сумма была рассчитана на базе шкалы взносов страны в Совет Европы. Но 16 марта прошлого года РФ вышла из Совета Европы, поэтому взнос за этот год министерство выплачивать не стало.

В ведомстве добавили, что ежегодный бюджет WADA основан на Копенгагенской антидопинговой декларации 2003 года, которая не имеет принудительной юридической силы для стран – участниц Совета Европы. Но российская сторона, в свою очередь, подняла вопрос о создании схемы финансирования для стран, не входящих в Совет Европы. Теперь эту тему обсудят на 9-й сессии конференции членов конвенции ЮНЕСКО, которая пройдет с 25 по 27 октября 2023 года во Франции.

"Ожидается, что по итогам рассмотрения данного вопроса будет определен общий порядок выплат в регулярный бюджет WADA со стороны государств. В случае принятия единого согласованного подхода в рамках конвенции ЮНЕСКО российская сторона перечислит взнос в регулярный бюджет WADA", – заявили в пресс-службе министерства.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что на Олимпийских играх, которые состоятся в следующем году в Париже, в случае допуска к соревнованиям могут выступить порядка 108 спортсменов из РФ. Он добавил, что в 2024 году в рамках Игр не будут представлены командные виды спорта, среди которых, например, есть легкая атлетика.

Министр спорта также отметил, что цифра 108, указанная как количество спортсменов, является на данный момент максимальной.

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