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07 сентября, 13:45

Спорт

Международный паралимпийский комитет заявил о планах навсегда приостановить членство РФ

Международный паралимпийский комитет заявил о планах навсегда приостановить членство РФ

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Международный паралимпийский комитет хочет навсегда приостановить членство России. Об этом рассказал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. По его словам, организация собирается решить этот вопрос на генеральной ассамблее в Бахрейне. Таким образом там хотят избежать повторения ситуации 2022 года, когда Россия через трибунал добилась восстановления в правах после приостановления членства.

Рожков также добавил, что в настоящее время комитет активно сотрудничает с Минспортом, МИД и юридическими организациями, чтобы отстоять свои интересы на ассамблее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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