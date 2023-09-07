07 сентября, 13:45Спорт
Международный паралимпийский комитет заявил о планах навсегда приостановить членство РФ
Международный паралимпийский комитет хочет навсегда приостановить членство России. Об этом рассказал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. По его словам, организация собирается решить этот вопрос на генеральной ассамблее в Бахрейне. Таким образом там хотят избежать повторения ситуации 2022 года, когда Россия через трибунал добилась восстановления в правах после приостановления членства.
Рожков также добавил, что в настоящее время комитет активно сотрудничает с Минспортом, МИД и юридическими организациями, чтобы отстоять свои интересы на ассамблее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.