"Первый GT Cup. Гран-При Москвы" пройдет на Moscow Raceway 20 мая

Фото: ТАСС/Zuma/Dppi/Xavi Bonilla

Старт сезона главных соревнований гоночных суперкаров по кольцевым автогонкам – "Первый GT Cup. Гран-При Москвы" – пройдет 20 мая на автодроме Moscow Raceway.

Гостей ждет чемпионат, где участвуют только автомобили Porsche и который состоит из пяти этапов и проходит на лучших автодромах страны.

В спортивной программе – две массовые гонки и заезды на лучшее время прохождения круга гоночного трека Time Attack. Кроме того, зрителей ждет доступ в технический парк участников (паддок), дрифт, гоночное такси, вкусная еда и многое другое. Познакомиться с суперкарами еще ближе можно будет во время прогулки по пит-лейн и по стартовой прямой гоночного трека во время предстартовой процедуры.

Начало – 20 мая в 11:30. Категория 0+, детям до 7 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.

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