16:55Спорт
Гран-при "Формулы-1" в Китае отменили в 2023 году из-за коронавируса
Фото: TACC/Hoch Zwei/picture alliance
Один из этапов чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" отменили на территории Китая в следующем году из-за трудностей, связанных с пандемией COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт гоночной серии.
Решение приняли после переговоров с властями и промоутерами. Также представители гоночной серии отметили, что руководство рассмотрит возможные альтернативы мероприятию, которое должно было случиться 16 апреля в Шанхае.
В июле сообщилось, что четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель покинет "Формулу-1".
Гонщик подчеркнул, что выступает за "Астон Мартин" последние 2 года. Феттель выразил надежду, что его прошлая и текущая работа помогут команде побеждать в дальнейшем.
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