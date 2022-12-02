Гран-при "Формулы-1" в Китае отменили в 2023 году из-за коронавируса

Фото: TACC/Hoch Zwei/picture alliance

Один из этапов чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" отменили на территории Китая в следующем году из-за трудностей, связанных с пандемией COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт гоночной серии.

Решение приняли после переговоров с властями и промоутерами. Также представители гоночной серии отметили, что руководство рассмотрит возможные альтернативы мероприятию, которое должно было случиться 16 апреля в Шанхае.

В июле сообщилось, что четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель покинет "Формулу-1".

Гонщик подчеркнул, что выступает за "Астон Мартин" последние 2 года. Феттель выразил надежду, что его прошлая и текущая работа помогут команде побеждать в дальнейшем.



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