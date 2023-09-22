WADA наказало 218 российских спортсменов на основе проб московской лаборатории

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказало 218 российских спортсменов после результатов проб московской лаборатории. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.

Агентство также предъявило 63 атлетам обвинения. Многие дела находятся в стадии расследования.

В пресс-службе добавили, что российские законодательство не соответствует требованиям по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В этой связи санкции WADA будут оставаться в силе.

РУСАДА может обжаловать заявления международного агентства в течение 21 дня.

Сутками ранее стало известно, что министерство спорта России не стало оплачивать ежегодные взносы WADA на прежних условиях. Он должен был составить 1,2 миллиона долларов, сумма была рассчитана на базе шкалы взносов страны в Совет Европы. Однако 16 марта 2022 года российская сторона вышла из него.

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