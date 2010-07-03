Сын Алибасова рассказал о проблемах с памятью у отца

Продюсер Бари Алибасов после выписки из НИИ скорой помощи имени Склифосовского уверен, что сейчас 1980-е годы. Об этом сообщил сын продюсера Бари Алибасов-младший.
"Он входит в рабочий режим, но я вот одного не понимаю. Он уверен, что сейчас конец 1980-х годов, но работает при этом на нормальном компьютере. Сегодня он целый день демонстрировал Лидии Николаевне (Федосеевой-Шукшиной, супруге продюсера. – Прим. ред.) сайт группы "На-На" и показывал, как он может с ним работать. И у него не возникает диссонанса", – приводит слова Алибасова-младшего Агентство "Москва".
Также он рассказал, что продюсер продумывает новую программу группы "На-На".
Как сообщил агентству PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин, состояние продюсера постепенно улучшается.
"Он практически отошел от сильных седативных препаратов. Несмотря на запрет врачей и родственников, уже обсуждает рабочие вопросы, связанные с группой "На-На", – сказал Горжанкин.
Алибасова выписали из НИИ имени Склифосовского 17 июня. Планируется, что дальнейшую реабилитацию продюсер будет проходить в окружении семьи. Родные Алибасова сообщили, что думают о его отправке на восстановление в Казахстан.
Бари Алибасов был доставлен в НИИ имени Склифосовского 4 июня. Как рассказал сам продюсер, он отравился, случайно глотнув средство для чистки труб, которое принял за сок. Врачи скорой помощи сделали ему промывание желудка, а затем увезли в больницу. У продюсера диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Позже стало известно, что артиста ввели в состояние медикаментозного сна. Позднее он перенес операцию.
Бари Алибасова выписали из больницы
Бари Алибасов – музыкальный продюсер, композитор и аранжировщик, Заслуженный артист России. Родился 6 июня 1947 года в городе Чарске Семипалатинской области (Казахстан). В 1988 году переехал в Москву. В 1989 году организовал группу, которая получила название "На‑На". В кино Алибасов дебютировал в 1992 году.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.