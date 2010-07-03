Сын Алибасова рассказал о проблемах с памятью у отца

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Продюсер Бари Алибасов после выписки из НИИ скорой помощи имени Склифосовского уверен, что сейчас 1980-е годы. Об этом сообщил сын продюсера Бари Алибасов-младший.

"Он входит в рабочий режим, но я вот одного не понимаю. Он уверен, что сейчас конец 1980-х годов, но работает при этом на нормальном компьютере. Сегодня он целый день демонстрировал Лидии Николаевне (Федосеевой-Шукшиной, супруге продюсера. – Прим. ред.) сайт группы "На-На" и показывал, как он может с ним работать. И у него не возникает диссонанса", – приводит слова Алибасова-младшего Агентство "Москва".

Также он рассказал, что продюсер продумывает новую программу группы "На-На".

Как сообщил агентству PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин, состояние продюсера постепенно улучшается.

"Он практически отошел от сильных седативных препаратов. Несмотря на запрет врачей и родственников, уже обсуждает рабочие вопросы, связанные с группой "На-На", – сказал Горжанкин.

Алибасова выписали из НИИ имени Склифосовского 17 июня. Планируется, что дальнейшую реабилитацию продюсер будет проходить в окружении семьи. Родные Алибасова сообщили, что думают о его отправке на восстановление в Казахстан.

Бари Алибасов был доставлен в НИИ имени Склифосовского 4 июня. Как рассказал сам продюсер, он отравился, случайно глотнув средство для чистки труб, которое принял за сок. Врачи скорой помощи сделали ему промывание желудка, а затем увезли в больницу. У продюсера диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Позже стало известно, что артиста ввели в состояние медикаментозного сна. Позднее он перенес операцию.

Бари Алибасова выписали из больницы

Бари Алибасов – музыкальный продюсер, композитор и аранжировщик, Заслуженный артист России. Родился 6 июня 1947 года в городе Чарске Семипалатинской области (Казахстан). В 1988 году переехал в Москву. В 1989 году организовал группу, которая получила название "На‑На". В кино Алибасов дебютировал в 1992 году.

