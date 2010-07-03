Кокорина и Мамаева отправят по этапу поездом в ближайшую колонию

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник ФК "Краснодар" Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий будут этапированы поездом в колонию одного из ближайших к столице регионов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергея Мороза.

Он пояснил, что сейчас они дожидаются официального документа из Мосгорсуда о вступлении приговора в силу, после чего им будет подобрана колония в одном из ближайших к Москве регионов, в которой имеются места.

"Свободные колонии, наличие спальных мест меняется не ежемесячно, а еженедельно, и ФСИН это отслеживает, и как только мы получим документы из Мосгорсуда, мы определим колонию", – заявил Мороз, добавив, что не располагает информацией о том, будут ли футболисты отбывать наказание в одной или разных колониях.

В октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы. Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а чуть позже – главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

8 мая суд признал футболистов и их друзей виновными. Братьев Александра и Кирилла Кокориных приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили по году и пяти месяцам.

